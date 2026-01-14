Znamy zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2026". Miesięcznik przygotował go po raz 28. Najlepszym liceum w kraju po raz kolejny z rzędu okazało się XIV Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Warszawie. Pierwsze miejsce wśród techników zajęły ex eaquo: Technikum Łączności nr 14 w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

Miesięcznik "Perspektywy" przygotował ranking liceów i techników po raz 28. / Shutterstock

Jakie były kryteria Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2026"?

Kapitule rankingu przewodniczył rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2026" brano pod uwagę:

sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych,

wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,

wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W przypadku techników uwzględniła też wyniki egzaminów zawodowych.

Dla szkół z maturą dwujęzyczną w obliczeniach rankingowych uwzględniono dodatkowo wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Ranking uwzględniał tylko szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2025 r., na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących pierwszy raz do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej odpowiednio dla liceów i techników.

Warszawski "Staszic" znów króluje w rankingu

Tegorocznym zwycięzcą wśród liceów jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Szkoła od lat trafia do czołówki rankingu. W ubiegłym roku, dwa lata temu, trzy, cztery i pięć lat temu była na pierwszym miejscu, a sześć lat temu na drugim. W 2019 r. i 2015 r. także była na pierwszym, w 2017 r. i 2016 r. - na miejscu drugim, a w 2018 r. - na trzecim.

LO Staszica nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Prym wiodą warszawskie licea

Drugie miejsce wśród liceów zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ub.r. również na drugim miejscu), miejsce trzecie - XIII LO w Szczecinie (w ub.r. także na trzecim).

Pozostałe miejsca rankingu:

4. ex aequo: III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w ub.r. na piątym) i XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (w ub.r na siódmym).

6. ex aequo: Uniwersyteckie LO w Toruniu i IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

8. Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

9. ex eaquo: VIII LO im. Władysława IV w Warszawie i V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

11. ex eaquo: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie i 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.

13. ex eaquo: Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi, LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie i LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" w Warszawie.

Pierwsze miejsce w rankingu techników "Perspektywy 2026" zajęły dwie szkoły

Wśród techników pierwsze miejsce zajęły ex eaquo: Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie.

Obie szkoły od lat są w czołówce rankingu. Krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. w ubiegłym roku było na miejscu drugim, a warszawskie Technikum Mechatroniczne nr 1 na miejscu trzecim. Wcześniej w rankingu krakowskie technikum łączności zwyciężyło w 2011 r., a warszawskie technikum mechatroniczne w 2023 r.

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku wchodzi w skład Zespołu Szkół Łączności. Uczy w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk.

Technikum Mechatroniczne nr 1 funkcjonuje w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk, technik programista i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki).

Ubiegłoroczny zwycięzca spadł o trzy pozycje

Trzecie miejsce w tegorocznym rankingu techników zajęło Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie (w ub.r. na miejscu siódmym). Na miejscu czwartym jest Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (to ubiegłoroczny zwycięzca).

Pozostałe miejsca w rankingu techników:

5. ex eaquo: Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze (w ub.r. na miejscu szóstym), Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu (w ub.r. na czwartym) i Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. na piątym).

8. Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

9. Technikum nr I im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wielkopolskim.

10. ex eaquo: Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie i Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie.

Ranking maturalny liceów

Kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym jest IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

Pozostałe szkoły w rankingu:

2. ex eaquo: XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie i V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie,

4. VIII LO im. Władyława IV w Warszawie,

5. ex eaquo: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie i Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Ranking maturalny techników

W rankingu maturalnym techników na pierwszym miejscu jest Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie.

Pozostałe szkoły w rankingu:

2. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

3. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie.

4. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.

5. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie.

Ranking szkół olimpijskich

W rankingu szkół olimpijskich na pierwszym miejscu jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Pozostałe szkoły w rankingu:

2. XIII LO w Szczecinie.

3. Uniwersyteckie LO w Toruniu.

4. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

5. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.