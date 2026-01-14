Kolejny ogólnopolski ranking przynosi potwierdzenie, że krakowskie licea i technika trzymają wysoki poziom nauczania. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie jest drugim najlepszym liceum w Polsce - wynika z Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2026". Wśród techników pierwsze miejsce zajęły ex eaquo: Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników miesięcznik "Perspektywy" przygotował po raz 28.

Krakowskie szkoły po raz kolejny znalazły się na podium prestiżowego rankingu.

Sprawdź, które technikum w stolicy Małopolski okazało się najlepsze w kraju.

Tegorocznym zwycięzcą wśród liceów jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szkoła od lat trafia do czołówki rankingu.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ub.r. również na drugim miejscu). Miejsce trzecie – XIII LO w Szczecinie (w ub.r. także na trzecim).

Krakowskie technikum najlepsze

Wśród techników pierwsze miejsce zajęły ex eaquo: Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie.

Obie szkoły od lat są w czołówce rankingu. Krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. w ubiegłym roku było na miejscu drugim. Wcześniej w rankingu krakowskie technikum łączności zwyciężyło w 2011 r.

Szkoła ta oferuje specjalizację z zakresu łączności i pozwala na zdobycie wiedzy z takich dziedzin, jak telekomunikacja, sieci komputerowe czy radiokomunikacja. Uczniowie mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w pracowniach szkolnych oraz podczas praktyk zawodowych w firmach.

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku funkcjonuje w Zespole Szkół Łączności, w skład którego wchodzi też szkoła branżowa I stopnia. Uczy w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk.

Nagrody i dyplomy laureaci rankingu otrzymają w środę podczas gali finałowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.