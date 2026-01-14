Tragedia na kolei w Tajlandii. 22 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych po tym, jak dźwig budowlany spadł na wagon pociągu - przekazała miejscowa policja. Na miejscu wybuchł też pożar, został on jednak szybko opanowany. Bilans ofiar może wrosnąć.

Tajlandia: Na pociąg spadł dźwig budowlany. Wiele ofiar śmiertelnych i rannych / Shutterstock

W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku kolejowego z udziałem dźwigu budowlanego.

Na miejscu wybuchł też pożar, jednak szybko go opanowano.

Zginęło kilkanaście osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Tragiczny wypadek na tajskiej kolei

Miejscowa policja poinformowała, że w dystrykcie Sikhio dźwig pracujący przy budowie kolei dużych prędkości zawalił się i uderzył w przejeżdżający pociąg. W efekcie skład wykoleił się i pojawił się ogień.

Pożar został jednak szybko opanowany i przystąpiono do akcji ratunkowej. Obecnie liczba ofiar śmiertelnych to 22 osoby, a rannych jest kilkadziesiąt osób - przekazała miejscowa policja.

Agencja Reutera informuje o ok. 80 rannych, a Polska Agencja Prasowa o co najmniej 30. Bilans ofiar może się jednak zwiększyć.

Na pokładzie pociągu było 195 pasażerów - przekazał minister transportu Tajlandii Phiphat Ratchakitprakarn.