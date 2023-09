Białoruś oskarżyła polską armię o naruszenie przestrzeni powietrznej. Według Komitetu Granic Państwowych, którą podały w świat agencje AFP i Reutera, polski wojskowy śmigłowiec Mi-24 wleciał w głąb terytorium Białorusi na odległość ponad kilometra, po czym zawrócił. "Będziemy analizowali sytuację" - skomentował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, zaznaczając, że trzeba "z bardzo dużą ostrożnością podchodzić do oświadczeń ze strony Białorusi".

Do naruszenia białoruskiej przestrzeni powietrznej miało dojść w rejonie brzostowickim.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi, podaje, że wezwało przedstawiciela polskiej dyplomacji, aby zażądać przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie.



Będziemy analizowali sytuację, natomiast z bardzo dużą ostrożnością trzeba podchodzić do tego rodzaju oświadczeń ze strony służb białoruskich, ponieważ są one bezpośrednim przedłużeniem reżimu Łukaszenki - powiedział w Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński pytany o informacje o rzekomym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej przez polski śmigłowiec Mi-24.

Wyjaśnił, że to, "co mówią (służby białoruskie - PAP), zwykle nie jest oparte na prawdzie, a mają one do osiągnięcia cel polityczny". Wyjaśnił, że "tym celem jest najczęściej działanie nieprzyjazne wobec Polski, bo oni nas traktują jako państwo nieprzyjazne".

Jak podały w piątkowy wieczór agencje Reutera i AFP, powołując się na Białoruską Straż Graniczną, polski śmigłowiec Mi-24 przekroczył granicę Białorusi, wleciał w głąb kraju na 1200 m, a następnie wrócił do Polski.

Jak dotąd żadne niezależne źródła nie potwierdziły doniesień strony białoruskiej. Z nagrania zamieszczonego w aplikacji Telegram nie można ocenić, do kogo należy uchwycony na nim helikopter.

Dziś na Białorusi zaczęły się manewry "Bojowe braterstwo" z udziałem wojsk Białorusi, Rosji i kilku innych krajów zrzeszonych w zdominowanej przez Moskwę Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Manewry mają trwać do środy, a odbywają się m.in. na poligonach w pobliżu granicy z Polską.

Białoruskie helikoptery nad Białowieżą

1 sierpnia dwa białoruskie helikoptery w okolicach Białowieży wleciały w głąb terytorium Polski.

Słyszałem, że jakieś helikoptery lecą. W Białowieży to żadna nowość - czasami blackhawk tu latał. Dawno już go nie widziałem, ale myślałem, że to on - relacjonował to wydarzeni słuchacz RMF FM. Odszedłem od stolika, wyjrzałem i od południowego zachodu leciały dwa helikoptery - jeden obok drugiego. Nigdy tak się nie zdarzyło. Jeden był większy, drugi trochę mniejszy. Oba w kolorze wypłowiałej zieleni - opisywał.