Brytyjski Sąd Najwyższy utemperował plany Borisa Johnsona, który chciał zawiesić prace parlamentu na pięć tygodni. To oznacza, że sesja trwa. Z kolei w Polsce Włodzimierz D. usłyszał zarzuty w związku z życzeniem śmiercią szefowej Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer. Mężczyzna został już zwolniony ze Straży Marszałkowskiej. Wtorek to był także ciąg dalszy sprawy szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Prezes NIK, który obecnie jest pod lupą CBA w związku ze swoim oświadczeniem majątkowym, udał się właśnie na przedłużony urlop bezpłatny. Takie były najważniejsze wydarzenia dnia - zebraliśmy je dla Was w naszym specjalnym podsumowaniu.

