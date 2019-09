Wbrew zapowiedziom - prezes Najwyższej Izby Kontroli nie spotka się z marszałek Sejmu - w sprawie bezpłatnego urlopu. Okazało się, że Marian Banaś sam sobie go udzielił - od jutra - choć wcześniej zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do Elżbiety Witek. To reakcja po ujawnieniu przez "Superwizjer" TVN, że prezes NIK jest właścicielem krakowskiej kamienicy, w której mieści się pensjonat, oferujący gościom pokoje na godziny.

