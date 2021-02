Ważna wiadomość dla nauczycieli, choć nie tylko - także dla wszystkich poniżej 65. roku życia. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Rada Medyczna przy premierze pozytywnie zaopiniowała stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca dla osób w wieku 18-65 lat. Oznacza to, że od poniedziałku na szczepienia przeciw Covid-19 będą mogli zapisywać się także nauczyciele do 65. roku życia. Dotychczas byli to nauczyciele do 60. roku życia. Dziś ruszyły szczepienia tej grupy zawodowej.

Szczepienia nauczycieli przeciwko koronawirusowi w punkcie w gdańskim Amber Expo / Adam Warżawa / PAP

"Rada Medyczna, w wyniku szczegółowych analiz, pozytywnie zaopiniowała stosowanie preparatu AstraZeneca dla osób w wieku 18-65 lat. W poniedziałek uruchomimy zapisy dla wszystkich nauczycieli do 65. roku życia. Rada rekomenduje stosowanie szczepionek na potrzeby grupy i etapu zero" - poinformował na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Właśnie dziś rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli. W pierwszej grupie zaszczepieni mają być ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie. To:

nauczyciele wychowania przedszkolnego,

osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,

osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,

nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic),

nauczyciele szkół i placówek specjalnych,

nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,

pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek.





Szczepieni będą też pracownicy żłobków. Pozostali nauczyciele i nauczyciele akademiccy poniżej 65 lat będą mogli rejestrować się na szczepienie od poniedziałku.

Do tej pory do szczepień zgłosiło się 268 tys. nauczycieli pracujących stacjonarnie. To 65 proc. uprawnionych. Ich rejestracja rozpoczęła się w poniedziałek.



W tej grupie wiekowej nauczyciele, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej przy premierze, szczepieni będą preparatem wektorowym firmy AstraZeneca o nazwie AZD1222. W wytycznych ministra zdrowia znalazło się zalecenie, by odstęp pomiędzy dawkami szczepionki AstraZeneca wynosił 10-12 tygodni.

Nauczyciele w wieku 65 plus będą szczepieni preparatami firm BioNTech/Pfizer (Comirnaty) i Moderna (mRNA-1273) w późniejszym terminie. To szczepionki również dwudawkowe, domięśniowe, jednak w technologii mRNA. Pierwsza z nich wymaga przerwy wynoszącej 21 dni, druga - 28 dni.



Pół miliona szczepionek firmy AstraZeneca dotrze do Polski 2 marca

Do Polski 2 marca ma dotrzeć ok. 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca. Mają one być wykorzystane do szczepień osób z grupy zerowej, czyli personelu medycznego, który jeszcze nie został zaszczepiony oraz osób współpracujących z placówkami leczniczymi - podkreślił dziś na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.



W grupie zero cały czas jest kilkaset tysięcy osób niezaszczepionych. Są tam i lekarze i pracownicy medyczni, ale przede wszystkim osoby współpracujące z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Po 3 marca rozpoczniemy szczepienia właśnie grupy zero. Zakończymy je w krótkim czasie. Ta data jest związana z tym, że 2 marca do Polski ma dotrzeć transport liczący około 0,5 mln szczepionek AstraZeneca i one właśnie zostaną przeznaczone na dokończenie szczepień w grupie zero - wyjaśnił.



Dworczyk zaznaczył, że zaszczepiono już 94 proc. lekarzy.