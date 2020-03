Są dwie kolejne śmiertelne ofiary koronawirusa w Polsce: to 37-letnia przedszkolanka i 43-letni kierowca PKS-u. Ponadto - jak poinformował resort zdrowia - w całym kraju wykryto dzisiaj 91 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dramatyczna jest wciąż sytuacja we Włoszech, gdzie w ciągu ostatniej doby zmarło 651 zakażonych. Włoski rząd zdecydował o wprowadzeniu zakazu poruszania się poza miejscem zameldowania.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 627 przypadków zakażenia. 7 chorych zmarło.

18:58

Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła w Czechach do 1120 - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia.



W szpitalach jest 74 chorych, w tym 19 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, 11 korzysta z aparatury podtrzymującej życie. Sześć osób zostało wyleczonych.





18:40

1084 osoby są hospitalizowane pod kątem koronawirusa, 48 tys. 632 osoby są objęte kwarantanną, a 80 tys. 348 osób przebywa w kwarantannie po powrocie z zagranicy - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.





18:31 WŁOCHY:

W ciągu ostatniej doby zmarło we Włoszech 651 zakażonych koronawirusem.

Tym samym liczba śmiertelnych ofiar wirusa w tym kraju wzrosła do 5476.

Zakażonych jest we Włoszech obecnie ponad 46 tysięcy ludzi, co oznacza, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 4 tysiące nowych przypadków.

18:04 WŁOCHY:

Coraz bardziej zdecydowane kroki podejmuje w walce z pandemią koronawirusa włoski rząd. Gabinet Giuseppe Conte ogłosił właśnie zakaz poruszania się środkami transportu publicznego i prywatnego poza miejscem zameldowania. Wyjątek stanowić mają podróże związane z pracą i zdrowiem oraz innymi pilnymi potrzebami.

Dodajmy, że rozporządzenie wchodzi w życie dzień po decyzji rządu o wstrzymaniu w kraju wszelkiej działalności produkcyjnej - z wyjątkiem produkcji niezbędnej, w sektorach o strategicznym znaczeniu.

18:01

Potwierdzone nowe 64 przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą: 20 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. łódzkiego, 10 osób z woj. dolnośląskiego, 6 osób z woj. wielkopolskiego, 5 osób z woj.śląskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 2 osób z woj. lubuskiego oraz po 1 osobie z woj. lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

17:55 NOWE DANE RESORTU ZDROWIA:

O 64 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem informuje resort zdrowia. Oznacza to, że tylko dzisiaj potwierdzono w Polsce 91 zakażeń nowym wirusem, zaś od początku epidemii stwierdzono już 627 takich przypadków.

17:22 ROSJA:

61 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w Rosji w ciągu ostatniej doby - poinformował sztab powołany przez władze. To największy skok w ciągu ostatnich dni. Aż 54 przypadki wykryto w Moskwie.



Tym samym liczba zakażonych wzrosła w Rosji do 367. Najwięcej przypadków koronawirusa jest w Moskwie - 191, obwodzie moskiewskim (35) i Petersburgu (16).



16:58 WŁOCHY:

Włoska Kalabria zamknięta: przewodnicząca władz regionu Jole Santelli podpisała wchodzące w życie natychmiastowo rozporządzenie, które do 3 kwietnia zabrania osobom fizycznym wjazdu do Kalabrii i jej opuszczania.

"Można wjechać i wyjechać tylko w przypadku udowodnionych potrzeb, wynikających z pracy w niezbędnych usługach lub z poważnych powodów zdrowotnych" - zaznaczyła.

W ten sposób władze regionu chcą bronić się przed napływem ludzi z północy kraju, gdzie epidemia koronawirusa szerzy się najmocniej.

Wobec osób, które złamią zakaz wjazdu do Kalabrii i wyjazdu z niej, stosowany będzie nakaz poddania się natychmiastowej 14-dniowej kwarantannie.



16:31

Sanepid poszukuje ludzi, którzy od 9 do 11 marca podróżowali autobusami PKS Grójec na Mazowszu. Kierowcą tego przewoźnika był 43-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który zmarł w Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Chodzi o pasażerów 13 połączeń - ich szczegółową listę oraz dane do kontaktu z sanepidem znajdziecie TUTAJ! >>>>

16:16

Pracujący w Parmie izraelski lekarz Gaj Peleg powiedział, że z powodu ograniczonej ilości sprzętu w północnych Włoszech w szpitalach ustalono limit wieku, powyżej którego nie można już pomóc pacjentowi.

Nie zezwala się na podłączanie do respiratorów zakażonych koronawirusem osób, które skończyły 60 lat.



15:47 PORTUGALIA:

Do niedzielnego popołudnia liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Portugalii wzrosła do czternastu - poinformowała minister zdrowia Marta Temido. W ciągu ostatniej doby zmarły tam dwie osoby zarażone nowym wirusem.

W kraju przybywa zakażonych.

"Pomiędzy sobotnim a niedzielnym popołudniem liczba zakażonych koronawirusem wzrosła z 1280 do 1600" - podała Temido, dodając, że najwięcej przypadków zanotowano dotąd w aglomeracji Lizbony i Porto.

15:44 HISZPANIA:

394 osoby zmarły z powodu koronawirusa między sobotnim a niedzielnym popołudniem w Hiszpanii - poinformowało ministerstwo zdrowia w Madrycie.



W ciągu doby odnotowano 3 646 zakażeń.



15:25

Alkohol etylowy użyty do produkcji środków biobójczych będzie - pod pewnymi warunkami - zwolniony z akcyzy - przewiduje opublikowane właśnie w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra finansów. Jak zaznaczył rzecznik prasowy resortu Paweł Jurek, zmiany są "ważne w kontekście produkcji środków dezynfekujących bez akcyzy".

14:26 POSŁUCHAJ PODCASTU:

"Koronawirus prawdopodobnie z nami zostanie i będzie jak coroczna grypa" - mówi reporterowi RMF FM Markowi Wiosło prof. Wojciech Szczeklik z Collegium Medicum UJ, kierownik Kliniki anestezjologii i intensywnej terapii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

Dodaje, że obecne działania dot. zamknięcia miejsc publicznych mają na celu wyłącznie spowolnienie rozwoju zakażeń i przygotowanie służby zdrowia na najtrudniejszy okres, który dopiero przed nami.

"Jeżeli wirus sam nie wygaśnie, to i tak zachoruje większość społeczeństwa" - prognozuje prof. Szczeklik. Zaznacza także, że wirus mutuje i jest możliwe, że będzie stawał się groźniejszy dla coraz młodszych ludzi.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Wojciech Szczeklik: Koronawirus prawdopodobnie z nami zostanie. Może stać się groźniejszy

13:56

Obecnie w szpitalu przebywa 12 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Stan 11 z nich jest stabilny, natomiast stan 1 osoby jest poważny - poinformował PAP szef SOR i rzecznik jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu lek. med. Jacek Górny.

To w tym szpitalu dzisiaj rano zmarła 37-letnia pacjentka, u której wykryto koronawirusa.

13:46

Rosja nie wprowadzi w najbliższym czasie ścisłej kwarantanny dla obywateli z powodu koronawirusa - zapewnił w niedzielę sztab powołany przez władze. Wcześniej media podały, że rząd rozpatruje zastosowanie ostrzejszych środków w związku ze wzrostem liczby zakażeń.

W najbliższym czasie nie będzie wprowadzana żadna ścisła kwarantanna. Działania podejmowane obecnie są wystarczające i całkowicie odpowiadają aktualnemu poziomowi rozprzestrzeniania się infekcji na terytorium Rosji - podał sztab w komunikacie.

13:35

W kierunku koronawirusa przebadano dotychczas 17 607 próbek. W przypadku 17 044 wynik był negatywny, a w 563 pozytywny - podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 2,5 tys. testów.

13:16

Cypryjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że na wyspie miał miejsce pierwszy zgon z powodu zakażenia koronawirusem. W państwowym szpitalu w Paralimni zmarł 70-letni Brytyjczyk.

12:53

Rosyjscy oligarchowie w obawie przed koronawirusem zaczęli zaopatrywać się w respiratory - podał w weekend anglojęzyczny magazyn "The Moscow Times". Statystycznie szpitale w Rosji mają 29 respiratorów na 100 tys. mieszkańców; na prowincji ich brakuje.

Dziennikarze "The Moscow Times" (MT) rozmawiali z osobą z jednej z najbogatszych rodzin w Rosji, posiadającej nieruchomości w Londynie i na południu Francji. Rozmówca "MT" powiedział, że jego rodzina kupiła jeden respirator i chce kupić jeszcze dwa, ale ponieważ jest duży popyt, są na liście oczekujących.

12:50

Do sześciu wzrosła liczba zgonów z powodu zakażenia koronawirusem na Węgrzech. W kraju tym obecność SARS-CoV-2 potwierdzono łącznie u 131 osób - poinformował rządowy portal poświęcony koronawirusowi.

W ciągu ostatniej doby liczba udokumentowanych zakażeń zwiększyła się o 28. To największy jak dotąd jednorazowy wzrost.

12:49

Obowiązujący w Hiszpanii od 15 marca stan zagrożenia epidemicznego zostanie wydłużony - poinformował premier Pedro Sanchez. Decyzja będzie musiała być zatwierdzona przez Kongres Deputowanych. Izba niższa parlamentu ma na to czas do środy.

Wydłużenie stanu zagrożenia epidemicznego jest niezbędne z powodu szybko rosnącej liczby zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 (...). O decyzji rządu poinformowałem już wszystkich premierów wspólnot regionalnych Hiszpanii - powiedział Pedro Sanchez.

12:42

Papież Franciszek wezwał w niedzielę chrześcijan wszystkich wyznań do wspólnej modlitwy w środę 25 marca w związku z pandemią koronawirusa. Wezwanie to skierował po modlitwie Anioł Pański, którą odmówił w bibliotece Pałacu Apostolskiego.

12:23

16 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - podaje Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. lubelskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. dolnośląskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego i opolskiego.



Oprócz tego resort podał, że przyczyną śmierci 43-latka, który zmarł dzisiaj w Radomiu, było zarażenie koronawirusem.



11:55

W Bergamo, epicentrum epidemii koronawirusa we Włoszech, "przekreślone zostały całe pokolenia" - powiedział burmistrz tego miasta Giorgio Gori w wywiadzie dla dziennika "La Stampa" w niedzielę. "Jesteśmy jak na wojnie" - dodał mówiąc o skutkach epidemii.



11:37

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zmarł 43-latek, który był zakażony koronawirusem. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że mieszkaniec powiatu białobrzeskiego na Mazowszu zmarł w wyniku zarażenia.

Mężczyzna był kierowcą PKS Grójec.

11:35

Do wyjazdu do Włoch przygotowuje się w niedzielę około stu wirusologów i epidemiologów wojskowych z Rosji. Ministerstwo obrony w Moskwie zapewniło, że większość tych specjalistów uczestniczyła w likwidacji groźnych epidemii i pracach nad szczepionkami.



11:17

Do 600 osób wzrosła w niedzielę liczba członków grupy C19, która w czwartek w imieniu lekarzy i pielęgniarek złożyła zbiorowy pozew przeciw premierowi Edouardowi Philippe i byłej minister zdrowia Agnes Buzyn. Lekarze zarzucają im narażenie ich na utratę zdrowia.

Mimo doskonałej wiedzy o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 rząd Francji nie zapewnił personelowi placówek medycznych środków ochrony osobistej, przez dwa miesiące zwlekając z dostarczeniem masek chroniących przed zakażeniem - wskazano we wniosku, który w czwartek w komisji petycji Trybunału Stanu Republiki Francuskiej złożyła grupa trzech lekarzy.

11:09

Zgodnie z diagnozą lekarzy, powodem śmierci zmarłej dziś 37-letniej pacjentki z Poznania było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

11:02

Instytut Roberta Kocha podał, że w Niemczech przybyło 1 948 przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba wszystkich zarażonych w tym kraju wyniosła 18 610.

W wyniku pandemii w ciągu doby zmarło osiem osób. Bilans ofiar koronawirusa w Niemczech to 55 osób.

10:48

100 osób, w tym dzieci, z otoczenia zmarłej w niedzielę 37-letniej kobiety, mieszkanki powiatu kaliskiego, zostało objętych kwarantanną - poinformowała w niedzielę PAP Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu Anna Napierała. Kobieta była przedszkolanką.

Kwarantanna dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci, ponieważ zmarła kobieta, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, była przedszkolanką.

10:32

Pacjentka, która zmarła dzisiaj w szpitalu w Poznaniu, trafiła do placówki w skrajnie ciężkim stanie. Zmarła mimo intensywnej terapii - powiedział PAP szef SOR i rzecznik szpitala zakaźnego w Poznaniu Jacek Górny. U kobiety potwierdzono zakażenie koronawirusem.

10:16

Były piłkarz Manchesteru United Marouane Fellaini został zarażony koronawirusem. Chorobę zdiagnozowano u niego po powrocie do klubu Shandong Luneng. To pierwszy przypadek COVID-19 w chińskiej ekstraklasie - poinformowano w niedzielę.

Od ponad roku Fellaini jest zawodnikiem chińskiej drużyny. W piątek przyleciał do Azji i wówczas okazało się, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Na stronie internetowej Shandong Luneng zaznaczono, że Belg nie miał gorączki, ani też innych objawów, a obecnie został poddany kwarantannie.

09:55

Popieramy zalecenia władz państwowych, aby ograniczać wychodzenie z domu, niemniej kościoły pozostają otwarte, także licheńska bazylika - przekazał PAP kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej ks. Janusz Kumala MIC. Dodał, że bazylika jest dezynfekowana i wietrzona.

09:39

Władze Rumunii poinformowały o pierwszej w swoim kraju ofierze wirusa Covid-19. To 67-letni mężczyzna, który chorował także na raka. Koronawirusem zaraził się 18 marca i został przewieziony do szpitala w mieście Krajowa.

W Rumunii zanotowano 367 przypadków koronawirusa.

09:34

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Czechach wzrosła do 1047. W samą sobotę zanotowano 158 nowych zarażeń.

Sześć osób jak na razie wyzdrowiało. W kraju nie zarejestrowano zgonów spowodowanych wirusem.

09:00

11 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia.

Wśród zakażonych jest 5 osób z województwa śląskiego, po 2 osoby z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, oraz po 1 osobie z województw warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego.

Oprócz tego jedna osoba zmarła - to 37-letnia kobieta, która do szpitala w Poznaniu trafiła także z innymi chorobami. Na razie nie wiadomo, czy to dokładnie powikłania spowodowane koronawirusem są przyczyną

W sumie liczba zakażonych w Polsce wynosi 547.

08:58

W nadzwyczajnych okolicznościach odbywają się dziś wybory uzupełniające i przedterminowe w kilku polskich gminach. Nadzwyczajne okoliczności związane są ze środkami ostrożności, które musiały zostać podjęte w związku z trwającym stanem epidemii w kraju. W lokalach mają być jednorazowe długopisy, komisja siądzie w maseczkach i rękawiczkach, każdy wyborca zdezynfekuje ręce.





08:54

O godz. 10:30 odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego; głównym tematem spotkania - analiza działań podjętych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

08:30

W Głogowie zmarł 45-letni mężczyzna, który po powrocie z Niemiec przebywał w kwarantannie w swoim mieszkaniu. Nie jest na razie znana przyczyna zgonu 45-latka; trwa badanie okoliczności śmierci mężczyzny.



08:12

Lotniska w Pekinie nie będą przyjmować pasażerów z międzynarodowych rejsów - podała chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego. Rejsy do Pekinu będą przekierowywane na inne lotniska w kraju, gdzie pasażerowie przejdą badania na obecność SARS-CoV-2.



07:44

Sejm w piątek ma rozpatrywać rządowy projekt tzw. tarczy antykryzysowej - wynika ze wstępnego harmonogramu izby, do którego dotarła PAP. Posiedzenie ma być jednodniowe.

07:36

Ministerstwo zdrowia Tajlandii poinformowało w niedzielę rano o rekordowym wzroście liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w tym kraju. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 188 nowych przypadków, co zwiększyło całkowity bilans zakażeń koronawirusem do 599.

07:07

Brytyjski premier Boris Johnson ostrzegł, że publiczna służba zdrowia (NHS) może zostać przytłoczona liczbą chorych, jeśli ludzie nie będą działać, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Johnson wezwał mieszkańców Wielkiej Brytanii, by przyłączyli się do "heroicznego i zbiorowego wysiłku narodowego" i postępowali zgodnie z zaleceniami utrzymywania dystansu społecznego.

Liczby są bezwzględne i przyspieszają. Włosi mają wspaniały system opieki zdrowotnej. A jednak ich lekarze i pielęgniarki są całkowicie przytłoczeni potrzebami. Żniwo śmierci we Włoszech liczone jest już w tysiącach i rośnie. Jeśli nie będziemy działać razem, jeśli nie podejmiemy heroicznego i zbiorowego narodowego wysiłku by spowolnić rozprzestrzenianie się choroby - wtedy jest prawdopodobne, że również nasza NHS będzie podobnie przytłoczona - ostrzegł brytyjski premier.

07:04

Do piątku do godz. 23:00 do Polski wróciło ponad 20 tys. osób w ramach 150 akcji powrotnych "Lot do domu"; 45 tys. osób zgłosiło chęć powrotu, za wcześnie, by prognozować, kiedy akcja dobiegnie końca - poinformowała PAP rzeczniczka MSZ Monika Szatyńska-Luft.

06:53

Prezydent USA Donald Trump wysłał list do przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una w ramach działań mających na celu zaangażowanie przywódców państw całego świata w walkę z pandemią koronawirusa - poinformował Biały Dom.



06:47

Koszykarze z różnych stron świata wracają do Chin i liczą na wznowienie rozgrywek ligowych, po tym jak epidemia koronawirusa wygasa w tym kraju. W tym gronie są między innymi byli gracze NBA i mistrz Polski z Asseco Gdynia (2012) Litwin Donatas Motiejunas (Szanghaj Sharks).

W Chinach - jak podał portal yahoo!sports - zameldowali się też urodzony w Stanach Zjednoczonych, mający tajwańskie korzenie Jeremy Lin, Amerykanie Sonny Weems i Ekpe Udoh - mistrz Euroligi z Fenerbahce Stambuł (2017), były gracz Golden State Warriors, Milwaukee Bucks i LA Clipers.

06:43

Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił decyzję o wstrzymaniu na całym terytorium kraju wszelkiej działalności produkcyjnej, która nie jest niezbędna. To kolejny krok zaostrzający walkę z epidemią koronawirusa.

O kolejnym rozporządzeniu szef rządu poinformował w dniu, w którym bilans zmarłych osób zakażonych koronawirusem wzrósł o prawie 800 osób do 4825, a zachorowań o ponad 4800.

06:30

Od niedzieli w Bangkoku, stolicy Tajlandii, mają być zamknięte centra handlowe, szkoły i uniwersytety. Ograniczenia mają na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się Covid-19. Otwarte pozostaną m.in. supermarkety i apteki. Takie same przepisy wprowadza pięć sąsiadujących z Bangkokiem prowincji.

Oprócz centrów handlowych, szkół i uczelni do 12 kwietnia nieczynne będą też m.in. salony spa i masażu, centra rozrywkowe, kawiarnie internetowe, baseny i pola golfowe, areny walk kogutów, centra konferencyjne oraz wszystkie targowiska, poza tymi z żywnością.



06:17

Angola, Erytrea i Uganda poinformowały o pierwszych przypadkach koronawirusa, a Mauritius o zgonie pierwszego zarażonego. Eksperci podkreślają, że wirus zaczyna rozprzestrzeniać się na Afrykę, mimo prób rządów krajów tego kontynentu zapobieżenia temu.



06:15

W nocy z soboty na niedzielę wylądowały w Czechach samoloty z Chin z transportem środków ochrony oraz z testami na obecność koronowirusa. Nie sprowadzono filtrów chroniących przed zakażeniem, które - jak powiedział czeski minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek - są niedostępne w Chinach.

Na lotniskach w Pardubicach i w Pradze wylądowały samoloty z środkami ochrony osobistej - maseczkami, filtrami, odzieżą ochronna okularami oraz testami na obecność koronawirusa.

Do Pragi przyleciał samolot China Eastern z transportem 7 milionów maseczek. W Pardubicach wylądowała jedna z największych maszyn transportowych świata, ukraiński Rusłan AN-124 ze 106 tonami ładunku. Z Chin przywiózł m.in. 2 mln filtrów niższych klas i 5 mln. maseczek, które będą rozdysponowane między samorządy oraz szpitale podlegające ministerstwu zdrowia. Na pokładzie ukraińskiej maszyny sprowadzono także 200 tys. szybkich testów na obecność koronawirusa, 120 tys. ubrań ochronnych oraz 80 tys. okularów.

06:13

W Lombardii faktyczna liczba zakażonych koronawirusem może być dziesięć razy wyższa od tej oficjalnej, bo ten bilans nie uwzględnia osób bez objawów, lub z lekkimi dolegliwościami - to jedna z hipotez przedstawionych w niedzielę przez dziennik "Corriere della Sera".

Dziennik podkreśla, że nie wiadomo, dlaczego Lombardia na północy Włoch została tak gwałtownie zaatakowana przez wirusa i z jakiego powodu wskaźnik śmiertelności na Covid-19 jest tam wyjątkowo wysoki.

Najnowszy bilans z tego regionu to 3095 zmarłych osób zakażonych i 25 tysięcy oficjalnie potwierdzonych przypadków.

06:08

Kuwejt i Indie wprowadziły godzinę policyjną aby ograniczyć rozszerzanie się epidemii koronawirusa. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Jordania.

06:04

W kontynentalnych Chinach stwierdzono 46 nowych przypadków koronawirusa. Wszystkie nowe przypadki, z wyjątkiem jednego stwierdzono u osób, które przyjechały z zagranicy - poinformowała w niedzielę Narodowa Komisja Zdrowia.

W sobotę kolejnych sześć osób zmarło.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach od początku epidemii wzrosła do 81 054 a liczba zgonów - 3 261.

06:00

Korea Południowa poinformowała o 98 nowych przypadkach koronawirusa, co - zdaniem ekspertów - zdaje się potwierdzać obniżającą się tendencję z ostatnich dni.

Jak podało południowokoreańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom, łączna liczba zakażonych wzrosła do 8 897. Liczba zgonów wynosi 104.

Najwięcej nowych przypadków (43) wykryto w mieście Daegu, szczególnie dotkniętym przez epidemię, a 26 w rejonie Seulu.