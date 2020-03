394 nowe zgony z powodu koronawirusa i 3 646 zakażeń zanotowano między sobotnim a niedzielnym popołudniem w Hiszpanii - poinformowało ministerstwo zdrowia w Madrycie.

Madryt, zdj. ilustracyjne / PAP/EPA/Madrid Regional Government /

W ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększyła się w Hiszpanii do 1720 przypadków, zaś osób zakażonych do ponad 28,5 tys. osób.

Władze sanitarne Hiszpanii wskazują jednak, że w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano mniej zakażeń w porównaniu z poprzednią dobą. O ile między piątkiem a sobotą liczba infekcji wyniosła około 5 tys., od soboty do niedzieli już niewiele ponad 3,6 tys.



Najwięcej ofiar śmiertelnych - 804 - zanotowano dotychczas na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu. Liczba przypadków zakażenia koronawirusem sięga tam już prawie 9 tysięcy.

Od soboty na terenie Madrytu część szpitali z powodu braku łóżek zaczęła odmawiać przyjmowania zakażonych koronawirusem. Kilkuset nowych pacjentów trafiło do szpitala polowego, otwartego w sobotę po południu przez wojsko na terenie targów IFEMA.



Podobna placówka zaczęła działać też na terenie targów Fira w Barcelonie, stolicy Katalonii, która jest drugim najbardziej dotkniętym przez epidemię hiszpańskim regionem. Do niedzielnego popołudnia zanotowano tam łącznie 122 zgony oraz ponad 4200 infekcji koronawirusem.