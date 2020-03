W Głogowie zmarł 45-letni mężczyzna, który po powrocie z Niemiec przebywał w kwarantannie w swoim mieszkaniu. Nie jest na razie znana przyczyna zgonu 45-latka; trwa badanie okoliczności śmierci mężczyzny.

Zdj. ilustracyjne / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski w związku ze śmiercią 45-latka w sobotę w nocy wydał oświadczenie. Informuję, że obecnie nieznana jest przyczyna zgonu i trwa badanie okoliczności śmierci mężczyzny. Apeluję o powstrzymanie emocji i wypowiedzi, bo dopiero opinia lekarzy i wynik postępowania wskażą przyczynę śmierci - napisał wojewoda.

W oświadczeniu Obremski odniósł się też do słów starosty głogowskiego Jarosława Dudkowiaka, który w lokalnych mediach powiedział m.in., że "najsmutniejsze jest to, że ta osoba czekała na testy". Wzywam ministra, aby te testy były, aby nie okłamywać społeczeństwa. Osoby w kwarantannach mają problem z wykonaniem testów. Sanepidy, nie tylko głogowski, zgłaszają zapotrzebowanie na testy, a tych testów te osoby nie mają. Jeżeli osoby, które podejrzewają u siebie koronawirusa, które poczują się źle, osobiście nie pojadą do szpitala zakaźnego, czas oczekiwania na testy to kilka dni - powiedział lokalnym mediom Dudkowiak.

Wojewoda Obremski w oświadczeniu podkreślił, że obecnie liczba testów jest wystarczająca i "są one wykonywane systematycznie".

Według lokalnych mediów 45-latek niedawno wrócił z Niemiec. Był kierowcą tira.