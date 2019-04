"Na pewno trzeba bezie zabezpieczyć się prawnie, przed tym żeby matury się odbyły, bo dobro młodzieży jest w tym momencie najważniejsze" – mówi o nowelizacji ustawy oświatowej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzej Dera, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta. „Dzisiaj został złożony projekt, to prawo musi być skuteczne.(...) Decyzję pan prezydent będzie podejmował w momencie, kiedy to prawo zostanie przez Sejm uchwalone” – zaznacza polityk. Na pytanie, czy przepisy były konsultowane z Andrzejem Dudą, prezydencki minister odpowiada: „Myślę, że z prezydentem nie są konsultowane te przepisy. Nie słyszałem o tym, żeby były konsultowane” – zaznacza.

Andrzej Dera / Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy też między innymi o planowaną wizytę Donalda Trumpa we wrześniu w Polsce, o szansę na zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych i o zgodę prezydenta na dodatkową, trzynastą emeryturę.

Zapraszamy o 18:02 do RMF FM, na RMF24.PL i do Interii

Wideo youtube

Czy pan prezydent podpisze awaryjne przepisy w sprawie matur?



No zobaczymy, jakie te przepisy... Czy one wejdą, natomiast na pewno trzeba będzie zabezpieczyć się prawnie przedtem, żeby matury się odbyły, bo dobro młodzieży jest w tym momencie najważniejsze.



No tak, ale pan prezydent nie wie, jakie będą te przepisy?



Dzisiaj został złożony projekt, więc poczekajmy na proces legislacyjny, to prawo musi być skuteczne, to prawo musi być zgodne z tym, żeby je przeprowadzić.



Ale rząd już pokazał, kiedy te przepisy wejdą w życie. Nie widział pan tego?



Ja widziałem ten projekt i jeszcze raz powtarzam...



Z tego harmonogramu wynika, że podpis prezydenta będzie w piątek...



Decyzja... No bo tutaj mamy ekstraordynaryjną sytuację, że jeżeli mają matury odbyć się na początku maja, to te decyzje muszą być szybko podejmowane, ale decyzje pan prezydent będzie podejmował w momencie, kiedy to prawo zostanie przez Sejm uchwalone.

Wkrótce cała treść rozmowy