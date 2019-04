„Propozycja okrągłego stołu (oświatowego) jest co najmniej humorystyczna” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller. „Gdyby rząd chciał zachowywać się poważnie, to nie wymyślałby niepotrzebnych dekoracji w postaci okrągłego stołu, tylko wykorzystałby istniejące możliwości dialogu. Jest np. Rada Dialogu Społecznego, umocowana ustawą i niech wreszcie ta rada zacznie funkcjonować, bo ona została do tego zbudowana, żeby rozwiązywać tego rodzaju konflikty” – podkreślił. „Ja uważam, że postulaty strajkujących są słuszne i strajk jest słuszny. Natomiast cieszę się, że nauczyciele też starają się zmniejszyć dolegliwości, które dotyczą chociażby maturzystów. To jest bardzo poważna, obywatelska postawa” – mówił rozmówca RMF FM.

