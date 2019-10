Donald Trump ogłosił, że podpisał dokument, który przyjmuje Polskę do programu ruchu bezwizowego. To oznacza, że już tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, by do USA móc jeździć bez wiz.

Donald Trump / PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL /

Potwierdziły się wszystkie informacje, które pojawiały się od wielu tygodni, że spełniliśmy wymogi amerykańskiego prawa do przyjęcia do programu Visa Waiver Program, czyli ruchu bezwizowego. Mamy mniej niż 3 procent odmów wiz. To oznacza, że już tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, by do USA móc jeździć bez wiz. To tylko kwestia przyjęcia tego programu i wdrożenia spełnienia proceduralnych spraw - donosi korespondent RMF FM w Waszyngtonie.





Skuteczne działania na rzecz zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych zapowiedziała na antenie RMF FM w rozmowie z naszym dziennikarzem Grzegorzem Jasińskim ambasador USA Georgette Mosbacher .

Nie mogę usprawiedliwić faktu, że nie byliście dotąd objęci programem bezwizowym. Powinniście być. Moje stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne. (...) Mamy już plan działania, (...) chcę go przedstawić i wprowadzić w życie. To może być ostatnia sprawa, którą załatwię, ale jestem zdeterminowana, by ten program bezwizowy przeprowadzić - stwierdziła.

Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA ok. 20 mln osób. Polska nie jest objęta tym programem ze względu na ciągle zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

Programem VWP objętych jest 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.



