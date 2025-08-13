Aż 60 proc. rodziców spodziewa się, że wyprawka szkolna dla dziecka będzie kosztować więcej niż przed rokiem – wynika z najnowszego badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku. Ankieterzy sprawdzili też jakie kryteria biorą pod uwagę rodzice przy zakupie szkolnych artykułów.

Ankietowani pytani byli m.in. o to, ile zamierzają wydać na związane z początkiem roku szkolnego zakupy dla dzieci, czym kierują się przy zakupach i kiedy je rozpoczynają. / Shutterstock

Niektórzy planują wydać nawet ponad 1000 zł

Z badania SW Research wynika, że 13 proc. uczestniczących w nim rodziców na wyprawkę dla jednego ucznia przeznaczy do 300 zł, czyli planuje zamknąć się w kwocie dofinansowania z rządowego programu Dobry Start, w tym 12 proc. chce wydać od 101 do 300 zł, a 1 proc. do 100 zł. 39 proc. planuje przeznaczyć na wyprawkę dla dziecka od 301 do 500 zł, 28 proc. od 501 do 700 zł, 14 proc. od 701 do 1000 zł, a 6 proc. powyżej 1000 zł.

W ubiegłym roku 13 proc. uczestniczących w badaniu rodziców deklarowało, że na wyprawkę dla jednego ucznia przeznaczy do 300 zł, 35 proc. - od 301 do 500 zł, 30 proc. - między 501 a 700 zł, 16 proc. - od 701 do 1000 zł, a 6 proc. - powyżej 1000 zł.

60 proc. badanych (o 3 punkty proc. mniej niż w 2024 r.) podało, że spodziewa się większych wydatków niż przed rokiem, 35 proc. zamierza utrzymać wydatki na podobnym poziomie, a 5 proc. zakłada niższy wydatek.

Co najważniejsze przy zakupie?

88 proc. rodziców deklaruje, że wyprawkę skompletuje jeszcze w wakacje. 39 proc. zaczyna zakupy miesiąc przed nowym rokiem szkolnym, 32 proc. dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, a 17 proc. w ostatnim tygodniu wakacji. 12 proc. podało, że zrobi zakupy we wrześniu albo później.

Dla rodziców najważniejsza jest jakość i trwałość produktów. Wskazało ją 95 badanych, ale także cena - 94 proc. wskazań, wygląd - 93 proc. oraz funkcjonalność i ergonomia - 92 proc.

79 proc. ankietowanych rodziców podało, że robi zakupy wspólnie z dziećmi.

Dla uczniów najważniejszy jest wygląd wyprawki: 38 proc. kieruje się modą, a 35 proc. preferuje produkty z ulubionymi motywami i postaciami. 97 proc. uczniów uczestniczy w kompletowaniu wyprawki, w grupie 13-15 lat co piąty nastolatek podejmuje wszystkie decyzje samodzielnie.

O badaniu

Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku przeprowadzono 2-15 lipca 2025 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview - wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na ogólnopolskiej 1005-osobowej grupie dorosłych respondentów mających dzieci.



