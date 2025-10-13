Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt są tegorocznymi laureatami Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych - tzw. Nobla z ekonomii. Joel Mokyr został nagrodzony za "zidentyfikowanie przesłanek trwałego wzrostu poprzez postęp technologiczny", a Philippe Aghion i Peter Howitt za "teorię trwałego wzrostu poprzez twórczą destrukcję".

Nobel z ekonomii: Znamy laureatów

W tym roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymali Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt.

Joel Mokyr został doceniony za "zidentyfikowanie przesłanek trwałego wzrostu poprzez postęp technologiczny", z kolei Philippe Aghion i Peter Howitt za "teorię trwałego wzrostu poprzez twórczą destrukcję".

Nagroda ta nie została uwzględniona w testamencie fundatora - ustanowiono ją dopiero w 1968 roku. Powstała, aby uczcić 300-lecie istnienia Banku Szwedzkiego, a pierwszych laureatów ogłoszono rok później - w 1969 roku. Jest też ufundowana z odrębnych środków niż pozostałe nagrody - finansuje ją szwedzki bank centralny czyli Bank Szwedzki.

