Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt są tegorocznymi laureatami Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych - tzw. Nobla z ekonomii. Joel Mokyr został nagrodzony za "zidentyfikowanie przesłanek trwałego wzrostu poprzez postęp technologiczny", a Philippe Aghion i Peter Howitt za "teorię trwałego wzrostu poprzez twórczą destrukcję".
Nagroda ta nie została uwzględniona w testamencie fundatora - ustanowiono ją dopiero w 1968 roku. Powstała, aby uczcić 300-lecie istnienia Banku Szwedzkiego, a pierwszych laureatów ogłoszono rok później - w 1969 roku. Jest też ufundowana z odrębnych środków niż pozostałe nagrody - finansuje ją szwedzki bank centralny czyli Bank Szwedzki.
Tegoroczny Tydzień Noblowski dobiegł końca - znamy już wszystkich laureatów. W tym roku w poszczególnych dziedzinach nagrodzono:
- Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych: Joel Mokyr ("za zidentyfikowanie przesłanek trwałego wzrostu poprzez postęp technologiczny"), Philippe Aghion, Peter Howitt ("za teorię trwałego wzrostu poprzez twórczą destrukcję");
- Pokojowa Nagroda Nobla: María Corina Machado - "za jej niestrudzoną pracę na rzecz promowania praw demokratycznych dla narodu wenezuelskiego oraz za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".
- Literatura: László Krasznahorkai - "za fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".
- Chemia: Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yaghi - "za stworzenie struktur metalo-organicznych".
- Fizyka: John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis - "za odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego oraz kwantyzacji energii w obwodach elektrycznych".
- Medycyna: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi - "za odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej".