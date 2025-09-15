Od 1 października 2025 roku na sklepowych półkach pojawią się pierwsze produkty objęte ogólnopolskim, bezparagonowym systemem kaucyjnym. Sprawdzamy, co się zmieni dla konsumentów i jakie korzyści przyniesie nowy system.

Kaucja na opakowania już od października! / Shutterstock

Od października na wybranych napojach pojawi się znak kaucji, który pozwoli zwrócić opakowania i odzyskać pieniądze bez paragonu.

Kaucja to 50 gr dla plastikowych butelek i puszek oraz 1 zł za szklane butelki wielokrotnego użytku - kwota doliczana jest przy kasie, nie na półce.

Opakowań ze znakiem kaucji nie można zgniatać ani uszkadzać - tylko nienaruszone z czytelnym kodem kreskowym zostaną przyjęte w punkcie zwrotu.

Jak rozpoznać opakowania objęte kaucją?

Nowość, która już niebawem stanie się codziennością dla wszystkich robiących zakupy - na etykiecie wybranych napojów pojawi się specjalny znak kaucji wraz z informacją o jej wysokości. To właśnie te produkty będzie można oddać w punktach zwrotu bez konieczności okazywania paragonu. Już od października, wybierając napoje w plastikowych butelkach do 3 litrów, puszkach metalowych do 1 litra oraz szklanych butelkach wielokrotnego użytku do 1,5 litra, warto zwrócić uwagę na nowe oznaczenia.

Co ważne, kwota kaucji - 50 groszy dla butelek plastikowych i puszek oraz 1 złoty dla szklanych butelek wielokrotnego użytku - nie jest wliczona w cenę produktu na półce. Zostanie ona doliczona przy kasie, a informacja o jej wysokości pojawi się obok kodu kreskowego na opakowaniu. To właśnie czytelny kod i znak kaucji będą uprawniać do zwrotu pieniędzy po oddaniu opakowania.

System kaucyjny w Polsce / Mateusz Krymski / PAP

Zasady zwrotu – czego nie wolno robić z opakowaniami?

Nowy system wymaga od nas zmiany kilku przyzwyczajeń. Przede wszystkim - opakowań ze znakiem kaucji nie wolno zgniatać ani uszkadzać. Tylko nienaruszone butelki i puszki, z czytelnym kodem kreskowym i widocznym znakiem kaucji, zostaną przyjęte w punkcie zwrotu. To istotna różnica w stosunku do dotychczasowych praktyk, gdzie często zgniataliśmy butelki przed wyrzuceniem do kosza.

Warto pamiętać, że system kaucyjny obejmie wyłącznie opakowania z nowym oznaczeniem - nie wszystkie butelki czy puszki będą objęte kaucją od razu. Stopniowo jednak coraz więcej produktów trafi do systemu, a konsumenci zyskają jasność dzięki wyraźnym etykietom.

Nowy system kaucyjny w Polsce. Zobacz film instruktarzowy Ministerstwo Klimatu i Środowiska /

Korzyści dla środowiska i społeczeństwa

Systemy kaucyjne z powodzeniem funkcjonują już w wielu krajach Europy. Według najnowszych danych, z takiego rozwiązania korzysta już 180 milionów Europejczyków - to ponad jedna czwarta mieszkańców naszego kontynentu. Niemcy są liderem w tym zakresie, osiągając imponujący poziom zbiórki opakowań na poziomie 97 procent. Norwegowie dzięki współpracy producentów, handlu i konsumentów odzyskują aż 95 procent butelek PET. Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to szansa, by dołączyć do tego grona i znacząco poprawić poziom recyklingu w naszym kraju.

Przykład Litwy pokazuje, że to możliwe - po wprowadzeniu systemu w 2016 roku, w ciągu zaledwie dwóch lat poziom zwrotu opakowań sięgnął 90 procent. Dla Polski to ogromna szansa na zmniejszenie ilości odpadów i ochronę środowiska.

Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu kaucyjnego to nie tylko ukłon w stronę ekologii, ale też realne korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Po pierwsze, system ograniczy ilość śmieci trafiających do środowiska, zachęcając do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań. Po drugie, promuje odpowiedzialność producentów, którzy będą musieli dostosować się do nowych standardów i dbać o odpowiednie oznakowanie produktów.

To także szansa na wzrost świadomości ekologicznej wśród konsumentów. Kampanie informacyjne i edukacyjne, które ruszą wraz z wdrożeniem systemu, mają pomóc w zrozumieniu zasad zwrotu opakowań oraz korzyści płynących z uczestnictwa w systemie kaucyjnym. Dzięki temu Polacy będą mogli aktywnie przyczyniać się do poprawy stanu środowiska.