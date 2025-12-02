Średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Warszawie w listopadzie nieznacznie spadła w ujęciu miesięcznym, a w pozostałych metropoliach praktycznie się nie zmieniła - wynika z raportu serwisu RynekPierwotny.pl. W stolicy zapłacimy aktualnie ok. 18,2 tys. zł/m kw. Eksperci zwrócili uwagę na powszechnie stosowane przez deweloperów promocje. Jaka jest cena za metr kwadratowy w innych dużych miastach Polski?

/ Shutterstock

W listopadzie jedynie w Warszawie średnia cena za metr kwadratowy mieszkań spadła o 1 proc., do około 18,2 tys. zł, głównie dzięki większej liczbie lokali poniżej 15 tys. zł/m kw.

W innych dużych miastach ceny utrzymały się na poziomie z października, m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W Trójmieście cena to ok. 17 tys. zł/m kw., w Łodzi ok. 11,3 tys. zł/m kw. O cenach w innych miastach przeczytasz poniżej.

Największą stabilność cenową wykazuje Łódź, a największe wzrosty zanotowano we Wrocławiu (4 proc.), Warszawie czy Poznaniu (3 proc.).

Listopad i grudzień to najlepsze miesiące na zakup mieszkania

W listopadzie ceny nowych mieszkań były stabilne. "Wprawdzie w statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji. A szczególnie w listopadzie i grudniu wykorzystują oni do tego każdą okazję, a jedną z nich był Black Friday, żeby skusić nabywców" - zauważył Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl.

Jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, Warszawa była w listopadzie jedyną metropolią, w której średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w porównaniu do października tego roku spadła o 1 proc., średnio do ok. 18,2 tys. zł/m kw. W ocenie ekspertów wynika to z faktu, że na rynku pojawiła się duża pula mieszkań z ceną poniżej 15 tys. zł za metr.

Ceny za metr kwadratowy we Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście i nie tylko

Także w pozostałych metropoliach w tzw. wprowadzeniach dominowały lokale z segmentu popularnego. Jedynie we Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była wyższa od średniej ceny lokali oferowanych na rynku, wynoszącej niespełna 15,3 tys. zł/m kw. Mimo to utrzymała ona poziom z października. Podobnie było w Krakowie, gdzie średnia cena wyniosła ok. 16,7 tys. zł/m kw., Trójmieście - ok. 17 tys. zł/m kw., Łodzi - ok. 11,3 tys. zł/m kw., Poznaniu - ok. 13,7 tys. zł/m kw. i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - ok. 11,2 tys. zł/m kw.

"Natomiast porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z listopada tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego, warto odnotować, że był to kolejny miesiąc, w którym w Trójmieście wyraźnie stopniała różnica. Jeszcze we wrześniu tego roku wynosiła ona 11 proc., natomiast w listopadzie - 5 proc." - podano w raporcie.

Łódź najbardziej stabilna cenowo

W ocenie Marka Wielgo po 11 miesiącach tego roku największe szanse na tytuł "najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r." zachowuje Łódź, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w listopadzie o 1 proc. niższa niż rok temu.

Na drugą pozycję awansowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie ceny rok do roku nie uległy zmianie, a na trzecim uplasował się Kraków z 1-proc. wzrostem.

We Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosła w listopadzie o 4 proc. rok do roku, a w Warszawie i Poznaniu - o 3 proc.