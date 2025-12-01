3,8 procent - o tyle według Głównego Urzędu Statystycznego wzrósł PKB w trzecim kwartale w ciągu roku. To więcej niż wskazywały wcześniejsze przewidywania.

Wcześniejsze przewidywania nie pomyliły się znacznie - bo o 0,1 punktu procentowego. Możemy jednak mówić o pozytywnym zaskoczeniu. To także odczyt wyższy niż w poprzednim kwartale - o 0,5 punktu procentowego.

Najnowsze dane podał GUS

Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kwartale wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.



Będzie kolejna obniżka stóp procentowych?

Te pozytywne informacje napływają do nas tuż przed jutrzejszym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej i decyzją w sprawie stóp procentowych.

Wszystko przemawia za ich obniżką. Najnowsze dane mówią jasno, jest ku temu przestrzeń - gospodarka rośnie, przemysł produkuje więcej, kupujemy więcej, a mimo to inflacja spada. Zdaniem analityków już w tym miesiącu czeka nas cięcie o 25 punktów bazowych, a w 2026 roku kolejne obniżki.

Decyzje w tej sprawie przełożą się na raty kredytów hipotecznych. Kredytobiorcom zostanie w portfelach więcej pieniędzy.