Komisja Europejska wypłaciła Polsce 6,2 mld euro z Funduszu Odbudowy. To pakiet finansowy, który Unia Europejska uruchomiła po pandemii Covid-19, aby pomóc państwom członkowskim odbudować gospodarkę.

Środki pochodzą z unijnego programu wsparcia po pandemii Covid-19.

To kolejna transza w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

To kolejna, trzecia już płatność w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek w tej sprawie Polska złożyła do KE w grudniu 2024 r.

Wniosek Polski obejmuje inwestycje i reformy dotyczące: poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych, planowania przestrzennego, rozwoju energetyki odnawialnej (w tym morskiej), rozbudowy sieci 5G, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa transportu, kształcenia zawodowego, gospodarki o obiegu zamkniętym, a także standardów opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej.

Komisja wydała pod koniec października pozytywną wstępną ocenę wniosku, a po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Rady UE (państw członkowskich) mogła podjąć ostateczną decyzję o wypłacie środków.

Łączna wartość polskiego Krajowego Planu Odbudowy to 59,8 mld euro, z czego 25,3 mld euro to dotacje, a 34,5 mld euro - pożyczki.

Wypłaty są uzależnione od realizacji poszczególnych reform i inwestycji. Po przekazaniu trzeciej transzy Polska - jak podała Komisja - wykorzystała 45 proc. dostępnych środków z Funduszu Odbudowy.

O uruchomieniu Funduszu Odbudowy państwa członkowskie zdecydowały w lipcu 2020 r. Jego wartość to ponad 800 mld euro dla wszystkich krajów UE.