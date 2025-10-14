"Przede wszystkim mamy bardzo wysoki popyt przemysłowy" - powiedział Marcin Rychlak z Katedry Rynków Finansowych UEKu w Krakowie, pytany o to, jakie są przyczyny rekordowych wzrostów srebra i złota. Ceny srebra są najwyższe od 45 lat i przebiły barierę 50 dolarów za uncję. Złoto nie pozostaje w tyle i notuje cenę 4 tysięcy doalrów za uncję, co stanowi podwyżkę rzędu ok. 60 proc. od początku roku.

Przemysł wykorzystuje srebro i złoto

Przede wszystkim mamy bardzo wysoki popyt przemysłowy (...) Srebro jest wykorzystywane w dziedzinach, które są w modzie (...) samochody elektryczne, panele fotowoltaiczne. W samochodzie elektrycznym mamy dwie uncje srebra (...) Na przeciętnym polskim dachu mamy pięć uncji - stwierdził ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Złoto również jest wykorzystywane w przemyśle. Mikrofony czy telefony, których używamy codziennie, również mają części wykonane ze złota. I te elementy ze względu na wysoki popyt również rosną - ocenił ekspert.

Napięcia na linii Chiny-USA wpływają na cenę kruszców

Kolejnym powodem wzrostu cen jest gromadzenie srebra przez Amerykanów w odpowiedzi na chińskie restrykcje wobec polityki celnej Donalda Trumpa.

Chińskie ministerstwo handlu i administracja celna ogłosiły w zeszły czwartek wprowadzenie ograniczenia eksportu kolejnych metali ziem rzadkich z grupy lantanowców i wielu powiązanych produktów. Pierwiastki objęte restrykcjami, które mają wejść w życie 8 listopada to holm, erb, tul, europ oraz iterb.

W odpowiedzi na ograniczenie nałożone przez Chiny, między innymi na import pierwiastków ziem rzadkich, Donald Trump zapowiedział dodatkowe taryfy w wysokości 100 procent na import z Chin oraz dodatkowe kontrole eksportu oprogramowania. Zawirowania rynkowe wpływają bezpośrednio na kurs dolara względem innych walut, a to z kolei na cenę kruszców. (...) - skomentowała Marta Bassani-Prusik, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej.

Wyższe ceny złota i srebra - droższe samochody i fotowoltaika?

Gość Radia RMF24 stwierdził, że o ile ceny surowców się utrzymają, będziemy mieli do czynienia z podwyższeniem ceny ostatecznych produktów, takich jak samochody elektryczne i panele fotowoltaiczne. Ceny jednak nie podwyższą się od razu, ale dopiero po wyprodukowaniu. Jeżeli ktoś kupi srebro dzisiaj i wykona produkt w ciągu miesiąca, w przyszłym miesiącu ceny się ujawnią. Natomiast jeżeli mamy produkty, które np. potrzebują roku, żeby zostać wyprodukowane, te ceny ujawnią się po roku - tłumaczył ekspert.

Chwilowe wzrosty czy długotrwały potencjał?

Czy rekordowe wzrosty powinny być motywacją, aby zainwestować w surowce? Srebro i złoto długoterminowo są nas w stanie obronić przed wysokimi wzrostami i spadkami, więc odchylenia cen będą relatywnie niższe niż w przypadku innych inwestycji. W związku z tym złoto srebro są bezpieczniejsze od innych inwestycji, ale nie w pełni bezpieczne - tłumaczył gość Tomasza Terlikowskiego.

Jak stwierdził Marcin Rychlak, nie należy spodziewać się gwałtownych spadków cen surowców z uwagi na to, że musiałaby znacznie zwiększyć się podaż, co aktualnie jest mało prawdopodobne.

Opracowanie: Karolina Galus