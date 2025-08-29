Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował szczegółowe zalecenia dla uczniów i rodziców, które mają zapewnić zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. Kluczowe jest odpowiednie dobranie plecaka, obuwia i zapewnienie dziecku odpowiedniego stanowiska do nauki.

Źle dobrany plecak może mocno wpłynąć na postawę dziecka / Shutterstock

90 procent uczniów ma wady postawy

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia od 10 do 15 proc. dzieci może mieć zaburzenia układu ruchu. Z kolei Instytut Matki i Dziecka oszacował, że 90 proc. uczniów w Polsce ma wady postawy, które dotyczą najczęściej kręgosłupa, stóp i kolan.

Głównym powodem wad postawy u dzieci jest ograniczenie aktywności fizycznej i siedzący tryb życia. Na postawę ciała niekorzystnie wpływają również nadwaga i otyłość, a także nieprawidłowe nawyki podczas odrabiania lekcji, czy spędzania wolnego czasu - zaznaczyła fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.

Przede wszystkim ruch

NFZ przypomniał, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wadom postawy u dzieci jest codzienna profilaktyka, która polega m.in. na ograniczaniu siedzącego trybu życia, wprowadzaniu przerw i zmian pozycji w czasie nauki. Bardzo ważna jest także codzienna aktywność fizyczna - zaleca się co najmniej 60 minut ruchu dziennie, najlepiej na świeżym powietrzu. Jednym z rozwiązań według NFZ jest piłka gimnastyczna, która wzmacnia mięśnie i wspiera prawidłową postawę.

Istotne jest też ergonomiczne miejsce do nauki i odpoczynku: zgodnie z zaleceniami NFZ, krzesło powinno umożliwiać regulację wysokości i podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa; stopy dziecka muszą swobodnie opierać się o podłogę.

Jak dobrać plecak?

NFZ zaleca, by waga plecaka wraz z zawartością nie przekraczała 10-15 proc. masy ciała dziecka. Plecak powinien mieć szerokie, regulowane szelki, dodatkowe zapięcie na klatce piersiowej i elementy odblaskowe, by zwiększyć bezpieczeństwo dziecka.

Rodzice powinni też zadbać o odpowiednie dobranie obuwia dziecka; buty powinny być lekkie, elastyczne, wykonane z naturalnych materiałów, z antypoślizgową podeszwą i dopasowane do kształtu stopy.

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych przygotował też Główny Inspektorat Sanitarny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczniom GIS przypomina o odpowiednim pakowaniu szkolnego tornistra - poprawne ułożenie przedmiotów pozwoli na równomierne rozłożenie ciężaru. Zachęca też do zrezygnowania ze zbędnych rzeczy, takich jak zabawki, czy gry planszowe. Rodzicom zaleca regularną kontrolę zawartości plecaków swoich dzieci, a w przypadku zauważonego przeciążenia - rozmowę z wychowawcą.

Nauczycielom GIS poleca dbałość o przekazywanie uczniom i rodzicom rzetelnej wiedzy w zakresie profilaktyki wad postawy, zwracanie uwagi na odpowiednią postawę w czasie lekcji i poprawne nawyki ruchowe dziecka. Z kolei dyrektorom placówek oświatowych radzi, by zapewnili swoim podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i zadbali o plan zajęć uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.