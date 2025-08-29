Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wystosował oficjalny apel do premiera Donalda Tuska, domagając się natychmiastowej publikacji orzeczeń TK, w tym kluczowego wyroku dotyczącego świadczeń emerytalnych. Sprawa dotyczy tysięcy seniorów, którzy – zgodnie z decyzją TK – mają prawo do ponownego przeliczenia swoich emerytur i otrzymania znacznych wyrównań. Brak publikacji wyroku blokuje realizację tych uprawnień.

Prezes TK zwrócił się do premiera o opublikowanie orzeczenia ws. pomniejszonych emerytur (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

4 czerwca 2024 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na pomniejszenie świadczenia emerytalnego osobom, które skorzystały z wcześniejszej emerytury, jest niezgodny z konstytucją. TK uznał, że doszło do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa. Orzeczenie otworzyło drogę do ponownego przeliczenia świadczeń dla osób, które złożyły wniosek o emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku.

Mimo tego przełomowego wyroku, do dziś nie został on opublikowany w Dzienniku Ustaw, co uniemożliwia jego wykonanie. "Wskutek bezprawnych zaniechań władzy wykonawczej poszkodowani są emeryci, którzy mają prawo do ponownego przeliczenia swoich świadczeń i podwyżki" - podkreślił prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w opublikowanym komunikacie.

Spór o publikację wyroku

Prezes TK wyjaśnił, że skierował pismo do premiera Donalda Tuska po otrzymaniu odpowiedzi od prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka. ZUS jako powód niewykonywania wyroku Trybunału wskazał brak publikacji orzeczenia przez Rządowe Centrum Legislacji.

W komunikacie Trybunału podkreślono, że "wykonywanie jego wyroków jest prawnym obowiązkiem wszystkich organów państwa, w tym Prezesa Rady Ministrów i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to wprost z Konstytucji, która jest najwyższym prawem w Rzeczpospolitej".

W październiku 2024 roku rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie powodów wstrzymywania publikacji wyroku. RPO podkreślił, że "dzięki wyrokowi (TK) świadczenia emerytalne od 150 do 200 tys. seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1200 zł". Dodał, że każdy z nich może otrzymać nawet 64 tys. zł wyrównania za okres wypłacania obniżonego świadczenia. Do biura RPO wciąż napływają wnioski od osób, które nie mogą skorzystać z rozstrzygnięcia TK.

Rząd zapowiada działania, ale nie publikuje wyroku

W styczniu 2025 roku ówczesny szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek zapewnił Rzecznika Praw Obywatelskich, że problem tzw. wcześniejszych emerytów jest dostrzegany przez rząd i istnieje potrzeba podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych.

Jednocześnie Berek zaznaczył, że sprawa publikacji wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku jest traktowana tak samo, jak inne rozstrzygnięcia Trybunału wydane po marcowej uchwale Sejmu dotyczącej skutków kryzysu konstytucyjnego z lat 2015-2023.

W marcu 2024 roku Sejm stwierdził, że uwzględnianie rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może być uznane za naruszenie zasady legalizmu przez organy władzy publicznej. Wskazano również, że niektórzy sędziowie TK, w tym Justyn Piskorski, nie zostali prawidłowo powołani. Od tego czasu wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

W maju 2025 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy, który ma umożliwić ponowne przeliczenie emerytur osobom, które przed 6 czerwca 2012 roku przeszły na wcześniejszą emeryturę. Projekt przewiduje, że osoby te będą mogły ubiegać się o wyższe świadczenia. Obecnie regulacja jest na etapie opiniowania.