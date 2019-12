Uwaga na kolejną firmę oferującą niby superzyskowne inwestycje! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed systemem inwestycyjnym Omega oferowanym przez pochodzącą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich firmę Nautilius

Zdj. ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

To może być piramida finansowa, a konsumenci mogą stracić pieniądze - ostrzega szef UOKIKu Marek Niechciał i zawiadamia Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Firma Nautilius Investment zachęca do zarabiania pieniędzy na oglądaniu reklam i tworzeniu kryptowalut. Jednak za udostępnienie tej formy zarabiania wymaga kupienia abonamentu nazwanego Active Box. To kosztuje od 50 euro do 200 tysięcy euro.

Ostrzegam przed pochopnym przelewaniem pieniędzy i przystępowaniem do program Omega - mówi szef UOKiKu. Jego zdaniem to klasyczna piramida finansowa. Zyski wypłacane starym klientom są finansowe z wpłat nowych klientów. Kiedyś to się musi skończyć upadkiem.

Dla własnego bezpieczeństwa pamiętajmy: Jeśli ktoś obiecuje superzyskowne inwestycje z gwarantowanym wysokim zarobkiem, to najpewniej kłamie. Zwłaszcza jeśli to nowa firma z dalekiego kraju.

UOKIK ostrzega by uważać, gdy ktoś:

zapewnia cię o bardzo wysokich zyskach w krótkim czasie, nie wspominając jednocześnie o ryzykach związanych z inwestowaniem,

tłumaczy, że niedawno rozpoczął działalność,

ogólnie lub niezrozumiale przedstawia sposób swojego działania, unika odpowiedzi na twoje konkretne pytania,

posługuje się wzniosłymi sformułowaniami ("zostań partnerem", "odmień swoje życie", "zarób pieniądze bez wysiłku"),

oferuje ci kupony, pakiety inwestycyjne, świadectwa uczestnictwa, tokeny, bądź kryptowaluty,

odsyła cię na stronę internetową, która nie zawiera podstawowych informacji na temat organizatora "inwestycji" lub strona jest "w budowie",

kieruje cię na stronę internetową, która nie jest prowadzona w języku polskim (jest za to dostępna np. po ukraińsku, wietnamsku, indonezyjsku), miejsce prowadzenia działalności jest w egzotycznym kraju - najczęściej poza granicami UE,

wskazuje, że istotnym lub najważniejszym elementem uczestnictwa i uzyskania wynagrodzenia jest nakłonienie do udziału w systemie innych osób,

nie wskazuje źródeł finansowania sytemu lub przedstawia je bardzo ogólnie.

Podejrzenie oszustwa zgłoś również organom ścigania (policja, prokuratura).