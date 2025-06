Dwóch na trzech Polaków oszczędza – wynika z badania Santander Consumer Banku. Najczęściej wybierają oni konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe. Co piąty ankietowany przyznaje, że zgromadzone środki pozwoliłyby mu przetrwać do trzech miesięcy bez dochodu.

Jak wyglądają oszczędności Polaków? Są nowe dane / Shutterstock

Według raportu przygotowanego dla Santander Consumer Banku, dwóch na trzech Polaków oszczędza.

Dla większości z nas najważniejszym czynnikiem przy wyborze sposobu oszczędzania jest bezpieczeństwo środków.

18 proc. Polaków deklaruje, że zgromadzone środki pozwoliłyby im przetrwać od trzech do sześciu miesięcy, a 17 proc. przyznaje, że nie zgromadziło wystarczających środków, aby móc się z nich utrzymać.

Najpopularniejszą formą przechowywania oszczędności jest konto oszczędnościowe, na które wskazało 74 proc. respondentów. Lokaty wybiera 49 proc. badanych. Obligacje skarbowe posiada 18 proc. osób, a po 13 proc. korzysta z Pracowniczych Planów Kapitałowych, rachunków maklerskich lub inwestuje w fundusze inwestycyjne. Kryptowaluty wskazało 11 proc. uczestników badania.

Czym kierujemy się przy wyborze sposobu oszczędzania?

Dla 42 proc. Polaków najważniejszym czynnikiem przy wyborze sposobu oszczędzania jest bezpieczeństwo środków. Podobny odsetek (41 proc.) zwraca uwagę na wysokość oprocentowania. Dostępność pieniędzy, czyli możliwość ich szybkiego wypłacenia, jest istotna dla 32 proc. ankietowanych, a 25 proc. ceni sobie niskie opłaty i brak ukrytych kosztów. W dalszej kolejności wymieniano długość okresu oszczędzania (14 proc.), brak dodatkowych warunków prowadzenia rachunku czy konieczności wykonywania dodatkowych transakcji (13 proc.).

Na ile wystarczyłyby nam zgromadzone środki?

Co piąty badany twierdzi, że jego oszczędności wystarczyłyby na utrzymanie się przez maksymalnie trzy miesiące bez dochodu - najczęściej są to osoby w wieku 18-29 lat (33 proc. tej grupy).

18 proc. Polaków deklaruje, że zgromadzone środki pozwoliłyby im przetrwać od trzech do sześciu miesięcy, przy czym najczęściej są to osoby powyżej 60. roku życia (25 proc.). Na okres od siedmiu do dwunastu miesięcy wskazało 15 proc. respondentów, głównie trzydziestolatkowie (21 proc.). Blisko 20 proc. ankietowanych mogłoby utrzymać się z oszczędności dłużej niż rok, natomiast 17 proc. przyznaje, że nie zgromadziło wystarczających środków, aby móc się z nich utrzymać.

Mariola Kondek-Pasztetnik, menadżerka w Santander Consumer Banku, podkreśla w raporcie, że budowanie poduszki finansowej to inwestycja w poczucie bezpieczeństwa i niezależność. Jej zdaniem świadome zarządzanie finansami, zarówno w codziennych wydatkach, jak i w długoterminowym planowaniu, jest kluczowe dla odporności ekonomicznej.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku metodą CATI w dniach 18-29 kwietnia 2025 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Jak wypadamy na tle innych?

Według danych z maja, w Polsce stopa oszczędności gospodarstw domowych w 2025 r. utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 4,9-5 proc. dochodu rozporządzalnego, co plasuje nasz kraj wśród państw o najniższych wskaźnikach w UE. W strefie euro średnia stopa oszczędności w 2025 r. wynosi ok. 15 proc. W Niemczech wskaźnik ten przekracza 20 proc.

Stopę oszczędności oblicza się w następujący sposób :

Jeśli rodzina ma miesięczny dochód rozporządzalny (pieniądze, które zostają gospodarstwu domowemu po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, czyli kwota, którą można wydać lub zaoszczędzić) 5000 zł i odkłada z tego 500 zł, to stopa oszczędności wynosi: (500/5000) × 100 proc. = 10 proc.