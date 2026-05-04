Prezes UOKiK nałożył prawie 34 mln zł kar na spółki Decora i Bel-Pol oraz dwóch menedżerów z tych firm w związku ze zmową cenową i podziałem rynku między firmy. Decora zapowiedziała złożenie odwołania od tej decyzji.

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niedozwolone porozumienie trwało od marca 2019 r. do kwietnia 2024 r. Dotyczyło sprzedaży paneli winylowych, podkładów pod panele winylowe i laminowane, listew przypodłogowych oraz profili podłogowych produkowanych przez spółkę Decora. Duża część dowodów została zdobyta podczas przeszukania w siedzibach firm - podał Urząd.

UOKiK o zmowie cenowej

"Przez ponad pięć lat nie można było kupić paneli podłogowych i akcesoriów do nich z oferty Decora taniej niż w cenach ustalonych przez uczestników zmowy. To oznacza, że osoby, które w tym czasie urządzały lub remontowały mieszkania i domy - przepłacały. Za zmowę cenową i podział rynku nałożyłem prawie 34 mln zł kar" - wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Urząd podał, że Decora narzucała swoim kontrahentom - sprzedawcom hurtowym i detalicznym - ceny detaliczne sprzedaży paneli i akcesoriów. Przekazywała im cenniki, które musieli stosować.

Podział rynku

"Drugą praktyką niezgodną z prawem, obok zmowy cenowej, był podział rynku. Decora i Bel-Pol ustalili, którzy klienci hurtowi będą obsługiwani przez każdą ze spółek. Bel-Pol miał nie sprzedawać paneli podłogowych oraz akcesoriów do paneli podłogowych przedsiębiorcom, którzy nabywali je od Decora. Oznaczało to, że odbiorcy hurtowi przypisani do Decory nie mogli samodzielnie wybrać od kogo kupią produkty" - dodał UOKiK.

W trakcie postępowania Bel-Pol złożył wniosek o objęcie programem łagodzenia kar. W związku z tym UOKiK obniżył kary dla Bel-Pol i menedżera tej firmy o 50 proc.

Decora podała wcześniej, że UOKiK uznał niektóre działania spółki za praktykę ograniczającą konkurencję i nałożył na nią ponad 28 mln zł kary.

Zarząd Decory nie zgadza się z przedstawioną przez UOKiK oceną sytuacji. "Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej środka zaskarżenia i wnieść odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie przewidzianym przepisami prawa" - napisała spółka w komunikacie.

W ubiegłym roku w maju UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie przeciwko spółkom Decora i Bel-Pol oraz dwóm menadżerom z tych firm. Zarzuty dotyczyły zmowy cenowej i podziału rynku. Decora przekazała wówczas PAP, że przestrzega przepisów prawa oraz zasad uczciwej konkurencji.

Decora i Bel-Pol

Decora to producent podłóg winylowych i akcesoriów do nich, takich jak podkłady, listwy i profile.

Bel-Pol to sprzedawca drzwi, podłóg i innych elementów wyposażenia mieszkań i domów.