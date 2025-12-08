We wrześniu 2025 roku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,8 tys. osób - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To wyraźny spadek w porównaniu z poprzednimi latami. Przeciętna wysokość tzw. kompensówki wyniosła we wrześniu ok. 4,3 tys. zł.

Spada liczba uprawnionych nauczycieli

Jeszcze w sierpniu 2025 r. świadczenie pobierało 10,1 tys. osób, a średnia wypłata wynosiła 4173,76 zł. Dla porównania, we wrześniu 2024 r. kompensówki otrzymywało 11,1 tys. nauczycieli (średnio 4223,05 zł), a rok wcześniej - 11,8 tys. osób (3806,62 zł). W 2022 r. było to 12,2 tys. osób (3193,19 zł), a w 2021 r. - 12,9 tys. (2758,07 zł). Dane te potwierdzają systematyczny spadek liczby uprawnionych do tego świadczenia.

Czym są nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i kto może z nich skorzystać?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych, ale - w przeciwieństwie do nich - są świadczeniem wygasającym. We wrześniu 2025 r. emerytury pomostowe pobierało 39 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 5636,39 zł.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom z co najmniej 30-letnim stażem pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, zatrudnionym na minimum pół etatu. Wiek uprawniający do świadczenia stopniowo rośnie - w latach 2025-2026 wynosi 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.

Od 1 września 2025 r. rozszerzono katalog placówek, w których zatrudnienie uprawnia do kompensówki. Obejmuje on m.in. szkoły, przedszkola, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także placówki artystyczne, biblioteki pedagogiczne, centra kształcenia zawodowego, kolegia pracowników służb społecznych oraz zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Ważne zasady pobierania świadczenia

Nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą kontynuować pracy w szkole, przedszkolu czy ośrodku - nawet w niepełnym wymiarze godzin. Złamanie tego zakazu skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia. Wyjątkiem były lata 2022-2025, kiedy - w związku z napływem uchodźców z Ukrainy - wprowadzono czasowe odstępstwa od tej reguły.

Finansowanie i kalkulator ZUS