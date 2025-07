Od 1 lipca funkcjonariusze policji, straży pożarnej oraz straży granicznej otrzymają nowe świadczenie mieszkaniowe. Dodatek, którego wysokość wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie, ma poprawić sytuację materialną mundurowych i ograniczyć odpływ doświadczonej kadry ze służb. Nowy system wzorowany jest na rozwiązaniach obowiązujących w wojsku.

Nowe świadczenie mieszkaniowe — kto skorzysta?

Od 1 lipca w życie wchodzi nowy system dodatków mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Obejmie on policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy straży granicznej. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od lokalizacji pełnienia służby i wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie. To znacząca zmiana w porównaniu do dotychczasowych, niewielkich dodatków, które - jak wskazywano w komunikatach - nie odpowiadały realnym potrzebom funkcjonariuszy.

Nowe świadczenie ma być wypłacane co miesiąc, a środki będą zwolnione z podatku. Funkcjonariusze zyskają możliwość przeznaczenia dodatku zarówno na wynajem mieszkania, jak i na spłatę kredytu hipotecznego. Rząd podkreśla, że rozwiązanie to zapewni większą elastyczność i pozwoli lepiej dopasować warunki mieszkaniowe do indywidualnych potrzeb mundurowych.

Cztery formy wsparcia i wzorowanie na wojsku

Nowy system dodatków mieszkaniowych został opracowany na wzór rozwiązań funkcjonujących już w Siłach Zbrojnych RP. Mundurowi będą mogli wybrać jedną z czterech form wsparcia, co ma przełożyć się na większą swobodę w zarządzaniu własnymi finansami i poprawę komfortu życia. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku oraz jego wysokość będą zależały od miejsca pełnienia służby i lokalnych warunków mieszkaniowych.

Wprowadzenie nowych świadczeń to efekt konsultacji z przedstawicielami służb oraz związków zawodowych. Rząd zapewnia, że rozwiązanie to ma nie tylko poprawić sytuację materialną funkcjonariuszy, ale także zrównuje ich status w zakresie dodatków mieszkaniowych ze statusem żołnierzy Wojska Polskiego.

Odpowiedź na potrzeby i wyzwania kadrowe

Dotychczasowy system dodatków mieszkaniowych był krytykowany za niedostosowanie do realiów rynkowych i niewystarczające wsparcie dla funkcjonariuszy, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie koszty najmu czy zakupu mieszkania są szczególnie wysokie. Nowe świadczenie ma być odpowiedzią na te wyzwania, a także narzędziem do zatrzymania w służbach doświadczonych funkcjonariuszy, których odpływ w ostatnich latach stawał się coraz większym problemem.

Premier Donald Tusk podkreślił, że wprowadzenie dodatku to kluczowy krok w kierunku poprawy warunków służby i życia funkcjonariuszy. Zmiany mają również wzmocnić atrakcyjność zawodu i zachęcić młodych ludzi do wstępowania w szeregi służb mundurowych.

Praktyczne korzyści dla funkcjonariuszy

Nowy dodatek mieszkaniowy to realne wsparcie finansowe, które pozwoli funkcjonariuszom lepiej zarządzać domowym budżetem. Możliwość przeznaczenia środków na wynajem lub spłatę kredytu hipotecznego daje większą swobodę wyboru i pozwala na dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Zwolnienie świadczenia z podatku dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność.

Wprowadzenie nowego systemu dodatków mieszkaniowych to ważny krok w kierunku poprawy sytuacji materialnej służb mundurowych i budowania stabilnych warunków pracy dla osób dbających o bezpieczeństwo obywateli.