Prawie 34 proc. Polaków uważa, że to polityka rządu w największym stopniu jest odpowiedzialna za obecny poziom inflacji - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Na pytanie, która partia polityczna najlepiej poradzi sobie z powstrzymaniem inflacji, ponad 31,5 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź - "żadna".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informował w ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny, inflacja w czerwcu rok do roku wyniosła 15,6 proc. To najwięcej od marca 1997 roku. Tylko w ciągu miesiąca ceny wzrosły o 1,5 proc.

Dane GUS to jak na razie tzw. szybki szacunek podający ogólne dane. Według niego żywność w ciągu roku zdrożała 14,1 proc. Inflacja miesięczna wyniosła 0,7 proc.

Bardzo szybko drożało paliwo, co wielu odczuwało na stacjach. Płacimy za nie 46,7 proc. więcej niż przed rokiem. Zaledwie w ciągu miesiąca ceny skoczyły o 9,4 proc.

GUS podał także dane dotyczące cen energii. Jej ceny są wyższe o 35,3 proc. niż w czerwcu 2021 roku.

Za obecny poziom inflacji odpowiedzialne: polityka rządu i wojna w Ukrainie

Pracownia United Surveys postanowiła zapytać Polaków, kto lub co ich zdaniem w największym stopniu odpowiada za obecny poziom inflacji.

Najwięcej ankietowanych - 33,7 proc. - uważa, że jest to spowodowane "polityką rządu". Niewiele mniej badanych - 33,3 proc. - jest zdania, że w największym stopniu na obecny poziom inflacji wpływa wzrost cen energii i paliw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

14,1 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź, że są to "skutki pandemii Covid-19 i sposobu zarządzania nią".

Według 9,6 proc. ankietowanych chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej. 7,8 proc. nie ma zdania na ten temat, a 1,5 proc. badanych wybrało odpowiedź: "żadne z powyższych".

/ RMF FM

Która partia najlepiej poradzi sobie z powstrzymaniem inflacji?

Pracownia zapytała także Polaków, która partia polityczna ich zdaniem najlepiej poradzi sobie z powstrzymaniem inflacji.

Co ciekawe, aż 31,7 proc. badanych wybrało odpowiedź "żadna", a 19,9 proc. nie ma zdania na ten temat.

Na kolejnych miejscach znalazły się: PiS - 19,6 proc., Koalicja Obywatelska - 10,3 proc. i Konfederacja - 5,9 proc.

4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "inna". Po 3,8 proc. głosów w badaniu otrzymały Lewica i Polska 2050. Na ostatnim miejscu w sondażu znalazł się PSL - zaledwie 1 proc.

/ RMF FM

53 proc. ankietowanych, którzy w ostatnich wyborach do Sejmu w 2019 roku głosowali na Zjednoczoną Prawicę, jest zdania, że to PiS najlepiej poradzi sobie z powstrzymaniem inflacji. 20 proc. wyborców partii rządzącej w ostatnich wyborach parlamentarnych wybrało odpowiedź "żadna", a po 11 proc. - "trudno powiedzieć" oraz "inna". 3 proc. ankietowanych w tej grupie wybrało Konfederację, jako partię, która najlepiej poradzi sobie z powstrzymaniem inflacji, a 2 proc. - Koalicję Obywatelską.

Jeśli chodzi o wyborców KO w ostatnich wyborach do Sejmu, najwięcej osób - 36 proc. - wybrała odpowiedź, że to właśnie Koalicja Obywatelska najlepiej poradzi sobie z powstrzymaniem inflacji. 24 proc. ankietowanych w tej grupie wybrało odpowiedź "żadna", 18 proc. - "trudno powiedzieć", 9 proc. - Konfederacja, 7 proc. - PiS, po 3 proc. - Lewica i Polska 2050, a 1 proc. - "nie wiem".

Wśród osób głosujących w wyborach parlamentarnych w 2019 roku na Lewicę, największy odsetek badanych - 35 proc. - jest zdania, że to właśnie ona najlepiej poradzi sobie z powstrzymaniem inflacji. 28 proc. jest zdania, że to będzie Koalicja Obywatelska, 19 proc. nie ma zdania na ten temat, a 18 proc. wybrało odpowiedź "żadna".

Co ciekawe - ponad połowa (59 proc.) głosujących na PSL i Kukiz’15 w ostatnich wyborach do Sejmu uważa, że najlepiej z powstrzymaniem inflacji poradzi sobie Polska 2050, a 20 proc. jest zdania, że będzie to Polskie Stronnictwo Ludowe. 12 proc. wybrało odpowiedź "żadna", a 9 proc. - "nie wiem, trudno powiedzieć".

Ponad połowa wyborców Konfederacji (54 proc.) na tak zadane pytanie wybrała odpowiedź "żadna". Pozostałe osoby w tej grupie - 46 proc. jest zdania, że najlepiej z inflacją poradzi sobie właśnie Konfederacja.