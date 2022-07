Nie będzie automatycznego podnoszenia kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, ale z całą pewnością będzie ona podnoszona. Będziemy analizować sytuację w kolejnych latach podatkowych - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Artur Soboń / Piotr Nowak / PAP

Nie przesądzam, kiedy próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł będą podwyższane, nie jest (to) automatycznie wpisane w system podatkowy, wymaga zmian legislacyjnych - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń na konferencji prasowej.

Dodał, że w tym roku doszło do skokowego podniesienia zarówno kwoty wolnej do 30 tys. zł, jak i progu podatkowego z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.



Czy kwota wolna i próg podatkowy będą podwyższane? Z całą pewnością, ale to nie będzie automatyczne. Będziemy analizować sytuację w kolejnych latach podatkowych - dodał.



Zwrócił uwagę, że część ulg podatkowych, takich jak ulga rehabilitacyjna, termomodernizacyjna czy na zabezpieczenie emerytalne, pozostaje od stycznia tego roku w niezmienionym kształcie.



Aby można było skorzystać z odpisu od podstawy opodatkowania należy spełnić określone warunki i te ulgi po 1 stycznia 2022 roku pozostają w niezmienionym kształcie. Podatnicy mogą z nich korzystać tak, jak korzystali do tej pory - powiedział Soboń.



Przypomniał, że dla skorzystania z ulgi podatkowej konieczne było spełnienie określonych warunków, a podatnik korzystał z odpisu dopiero po rozliczeniu podatkowym. W przypadku podniesienia kwoty wolnej do 30 tys. zł jest inaczej.



Zaproponowaliśmy rozwiązania, które zerują podatek zamiast rozwiązania, które dla części podatników obniżałoby im podatek. Ulga dawała korzyść przy rozliczeniu rocznym, a wysoka kwota daje korzyść na koniec każdego miesiąca - na rękę dostajemy więcej, czy to wynagrodzenia, czy emerytury - powiedział wiceminister finansów.



Dodał, że jeśli czyjeś dochody nie przekraczają kwoty wolnej, to nie skorzysta on z określonej ulgi, bo jego podatek i tak wynosi 0 zł. Na pytanie, czy możliwe jest przeniesienie do innych ulg mechanizmu z ulgi na dzieci, w ramach którego podatnik może skorzystać z ulgi, nawet jeśli kwota odliczenia jest większa od podatku, powiedział, że to oznaczałoby komplikację systemu.





Nie chciałbym, aby system podatkowy w Polsce był dodatkowo komplikowany, i tak jest już dodatkowo skomplikowany, czego przykładem jest ulga dla dzieci. Ona pozostanie w tym kształcie, ale rozszerzanie mechanizmu byłoby komplikowaniem systemu - stwierdził Artur Soboń.