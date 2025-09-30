Brytyjska Mennica Królewska - The Royal Mint - wypuściła swoją pierwszą kolekcję biżuterii zaręczynowej i ślubnej jubilerskiej stworzonej z e-odpadów.

Złoto pozyskiwane z e-odpadów w brytyjskiej mennicy / Matthew Horwood/Cover Images/East News / East News

Kolekcja obejmuje obrączki ślubne, pierścionki zaręczynowe, kolczyki, bransoletki i naszyjniki - jest wykonana z 18-karatowego złota. Metal ten jest odzyskiwany ze zużytego sprzętu elektronicznego takiego jak telefony komórkowe i laptopy w zakładzie Mennicy Królewskiej w południowej Walii.

Marka o symbolu numerycznym 886 została założona przez The Royal Mint w 2022 roku. Skupia się na idei tzw. zrównoważonego luksusu. Stanowi to część strategii mennicy, by wyjść poza tradycyjną produkcję monet i wejść na nowe, bardziej elitarne rynki.

Innowacja i dziedzictwo

Anne Jessopp, dyrektor naczelna The Royal Mint, podkreśliła: Ta kolekcja stanowi przełomowy moment w transformacji The Royal Mint, ponieważ wychodzimy poza nasze tradycyjne granice na nowe rynki luksusowe. Łącząc nasze 1100-letnie dziedzictwo w zakresie metali szlachetnych z najnowocześniejszą technologią, pokazujemy, jak historyczne instytucje mogą przewodzić zrównoważonym innowacjom.

Dominic Jones, dyrektor kreatywny i projektant marki 886, dodał, że Mennica Królewska ma niezwykłe dziedzictwo, a mimo to stale ewoluuje w sposób, który jest naprawdę aktualny w dzisiejszych czasach.

Szczegóły Kolekcji

Kolekcja pierścionków zaręczynowych oferuje zarówno diamenty hodowane laboratoryjnie jak i diamenty naturalne. Pierścionki z diamentami hodowanymi są dostępne w cenach od 2895 funtów. Pierścionki z diamentami naturalnymi są wyceniane od 10 995 funtów.