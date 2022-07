Czy mam szansę na jakiekolwiek dofinansowanie do ocieplenia domu, jeśli zarabiam zbyt dużo, by skorzystać z nowego programu "Czyste Powietrze Plus"? To jedno z pytań, jakie wpadły do redakcyjnej skrzynki fakty@rmf.fm. Wy pytacie, nasi dziennikarze zbierają odpowiedzi. Nowa odsłona programu "Czyste Powietrze Plus" weszła w życie w piątek. Trwa nabór wniosków.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Zobacz również: "Czyste Powietrze Plus". Ważne zmiany w finansowaniu Z nowej edycji programu mogą skorzystać osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych. Słuchacze RMF FM pytają, czy osoba, która zarabia więcej, ma szanse na jakąkolwiek dotację. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada, że tak: taka osoba ma szansę na jedną ulgę, ulgę termomodernizacyjną. To nie więcej niż 53 tysiące złotych. Te pieniądze tak jak w programie "Czyste Powietrze" - jak wyjaśnia rzecznik resortu Aleksander Brzózka - można wydać na remont domu. Pieniądze można wydać na wymianę źródła ciepła, ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej. To podlega odliczeniu przy rozliczeniu podatkowym, które mamy obowiązek złożyć co roku - precyzuje rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W praktyce oznacza to, że o taką ulgę można starać się wiosną, gdy będziemy składać zeznania podatkowe. Tymczasem nabór wniosków do programu "Czyste Powietrze Plus" dla najmniej zarabiających trwa bez przerwy. Dokumenty można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kiedy dostanę pieniądze? Czy dofinansowanie na docieplenie domu trafia do składającego wniosek czy do firmy remontowej? To jedno z Waszych najczęstszych pytań dotyczących nowej odsłony programu "Czyste Powietrze Plus". W przypadku osób, które dostaną prefinansowanie, czyli część dotacji jeszcze przed startem remontu, pieniądze będą wypłacone bezpośrednio do firmy, która taki remont przeprowadzi. Tu jest jednak ważna uwaga: trzeba wraz z wnioskiem o dotację złożyć już podpisaną umowę z firmą, która na przykład wymieni stary piec. Wtedy wypłacane jest 50 procent środków w ramach przedpłaty, które bezpośrednio są kierowane do firmy, która realizuje tę usługę. Pieniądze mogą być przeznaczone na materiały budowlane, na wszelkie koszty, które potrzebne są do realizacji tej inwestycji - dodaje rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Z takiego szybszego finansowania, jeszcze przed remontem korzystać mogą najmniej zarabiający. Granica dochodu to miesięcznie na jedną osobę nie więcej niż 1564 złote, jeśli w domu, którego dotyczy remont, mieszka wiele osób. Zobacz również: Członek Rady Polityki Pieniężnej Rafał Sura złożył rezygnację

Opracowanie: Joanna Potocka