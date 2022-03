1 kwietnia - pierwsze uprawnione osoby - dostaną trzynastą emeryturę. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści – w sumie ok. 9,7 mln osób.

1 kwietnia pierwsi seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę / UWE ZUCCHI / PAP/DPA

Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.



Jak przypomina resort rodziny, w 2022 r. trzynastka wypłacona zostanie w sześciu terminach wraz z kwietniowymi emeryturami. Wysokość świadczenia wyniesie 1388,44 zł i będzie wyższe o 87,56 zł niż w roku ubiegłym.



"Pierwsze wypłaty są realizowane od piątku dla ponad 1 mln seniorów na sumę ponad 1,2 mld zł. Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł. Dodatkowe świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów" - zaznacza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.



Pobranie trzynastej emerytury nie ma wpływu na ubieganie się o inne świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Nie jest od niej pobierany podatek od osób fizycznych. Aby otrzymać trzynastkę nie trzeba składać dodatkowych wniosków.



Według rządowych szacunków w latach 2019-2022 z tytułu trzynastej emerytury do emerytów i rencistów trafi w sumie ok. 47,8 mld zł.

GUS ogłasza "nowe tablice". To na ich podstawie wylicza się świadczenia

W środę Główny Urząd Statystyczny ogłosił "nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn". Na jej postawie ZUS oblicza wysokość emerytury osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i złożyły wniosek o świadczenie.



W ubiegłym roku zanotowano 519 tys. zgonów, czyli o 33 tys. więcej niż w 2020 r., i o 111 tys. więcej niż w 2019 r. W rezultacie po raz drugi z rzędu nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych.



"Aby obliczyć wysokość świadczenia, należy podzielić kwotę składek zgromadzonych na koncie w ZUS przez przeciętne dalsze trwanie życia. W tablicy jest ono wyrażone w miesiącach. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tego matematycznego działania, tym jego wynik, czyli wysokość emerytury, będzie wyższy" - tłumaczy prezes ZUS.



"Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat wyższą o 3,7 proc., a osoby w wieku 65 lat - o 4,1 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy. Dla przykładu 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2092,51 zł, czyli większej o 74,36 zł. Z kolei 65-latek z kapitałem 500 tys. zł uzyska emeryturę w kwocie 2548,42 zł, czyli większej o 101,04 zł" - wyliczyła szefowa ZUS.



Nie wszyscy mogą skorzystać z nowych tablic GUS. Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach, na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracuje i odprowadza składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może je sobie doliczyć do świadczenia. Nowa tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych, a nie wszystkich składek. Jednak co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę.