Olej droższy niż rok temu o 42 procent. Mąka i cukier niemal o 40 procent, wołowina o 32 procent, pieczywo o 28 procent a mleko o 21 procent. W piątek GUS podał najnowsze inflacyjne dane.

/ Wojtek Jargiło / PAP

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,5 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny.



Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że CPI wyniósł 15,6 proc. rdr i 1,5 proc. mdm.

Wycieczki w biurach podróży w porównaniu do ubiegłego roku droższe są o prawie 41 procent.



Czy w czerwcu coś potaniało? Mówimy o symbolicznych spadkach cen, ale to już coś - informuje nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.



W ciągu ostatniego miesiąca - statystycznie - drób stał się tańszy o dwa procent. Podobnie jak owoce i warzywa, ale to akurat wynika z tego, że jesteśmy w szczycie sezonu.



Statystycznie tańsze są też ubrania i buty. O dwa procent.



Glapiński: Inflacja będzie stopniowo się obniżać

Zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej, inflacja CPI będzie stopniowo się obniżać począwszy od III kw. tego roku. W czwartym kwartale 2023 r. roku osiągnie 5,5 proc., a w czwartym kwartale 2024 r. - 3,5 proc. - prognozował w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

"Szczyt inflacji będziemy mieli w III kwartale bieżącego roku i będzie to ok. 16 proc., zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej. Natomiast, w opublikowanej ścieżce centralnej projekcji założono obowiązywanie tarczy do października" - poinformował szef NBP, pytany o rozbieżności prognoz dot. inflacji w stanowiskach NBP.



Glapiński wyjaśnił, że przed "zakończeniem prac nad projekcją nie było jeszcze wyraźnych deklaracji w sprawie przedłużenia tarczy, które obecnie są potwierdzone przez przedstawicieli rządu". W ocenie prezesa banku centralnego, zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej w horyzoncie projekcji, "inflacja CPI będzie stopniowo się obniżać począwszy od III kwartału br.".





Adam Glapiński pytany o to, jakiej podwyżki stóp procentowych można spodziewać się na wrześniowym posiedzeniu RPP, odpowiedział: "Jeżeli projekcja będzie się materializować i według dzisiejszej oceny można powiedzieć, że możliwe będzie szybkie zakończenie cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej".



Według Glapińskiego w 2023 r., przy spadającym szybko tempie wzrostu PKB, możliwe będą obniżki stóp. "Dalsze decyzje będą jednak zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej" - stwierdził prezes NBP.