Inflacja w czerwcu wyniosła 15,5 proc. - poinformował w piątek GUS. To najwięcej od 25 lat. Na takim wyniku - niestety - może się nie skończyć.

GUS podał najnowsze dane o inflacji / Jerzy Ochoński / PAP

1 lipca Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,5 proc.







Premier: Są kraje UE gdzie inflacja jest dużo wyższa niż w Polsce

Są kraje Unii Europejskiej gdzie inflacja jest dużo wyższa niż w Polsce - powiedział w czwartek w Łagiewnikach (dolnośląskie) premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem, ceny w Polsce są bardzo wysokie, ale rząd robi wiele, żeby ograniczyć wpływ inflacji.



Szef rządu przypomniał przy okazji, że "w przeciwieństwie do poprzedników", obniżono m.in. VAT na podstawowe produkty żywnościowe do zera, spadły też obciążenia podatkowe na energię, paliwa, czy wprowadzono dopłaty do nawozów.



Glapiński: Inflacja będzie stopniowo się obniżać

Zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej, inflacja CPI będzie stopniowo się obniżać począwszy od III kw. tego roku. W czwartym kwartale 2023 r. roku osiągnie 5,5 proc., a w czwartym kwartale 2024 r. - 3,5 proc. - prognozował w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.



"Szczyt inflacji będziemy mieli w III kwartale bieżącego roku i będzie to ok. 16 proc., zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej. Natomiast, w opublikowanej ścieżce centralnej projekcji założono obowiązywanie tarczy do października" - poinformował szef NBP, pytany o rozbieżności prognoz dot. inflacji w stanowiskach NBP.



Glapiński wyjaśnił, że przed "zakończeniem prac nad projekcją nie było jeszcze wyraźnych deklaracji w sprawie przedłużenia tarczy, które obecnie są potwierdzone przez przedstawicieli rządu". W ocenie prezesa banku centralnego, zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej w horyzoncie projekcji, "inflacja CPI będzie stopniowo się obniżać począwszy od III kwartału br.".



"W IV kwartale 2023 r. inflacja osiągnie wówczas 5,5 proc., a w IV kwartale 2024 r. - 3,5 proc." - dodał szef NBP. Zaznaczył, że wyniki te zależą "od materializacji przyjętych w projekcji założeń, w tym także od sposobu i terminów wycofywania poszczególnych rozwiązań tarczy".



Adam Glapiński pytany o to, jakiej podwyżki stóp procentowych można spodziewać się na wrześniowym posiedzeniu RPP, odpowiedział: "Jeżeli projekcja będzie się materializować i według dzisiejszej oceny można powiedzieć, że możliwe będzie szybkie zakończenie cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej".



Według Glapińskiego w 2023 r., przy spadającym szybko tempie wzrostu PKB, możliwe będą obniżki stóp. "Dalsze decyzje będą jednak zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej" - stwierdził prezes NBP.



Prognoza gospodarcza KE: Najwyższa inflacja w historii, mniejszy wzrost PKB