Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków, by ocieplali domy jeszcze przed obecnym sezonem i korzystali z przygotowanych w tym celu programów. Na profilu kancelarii premiera na Twitterze znalazł się nawet wpis z tym apelem. Potem jednak został skasowany.

Premier Mateusz Morawiecki / Waldemar Deska / PAP

Podczas wizyty w powiecie lublinieckim premier Mateusz Morawiecki odwiedził wczoraj rodzinę korzystającą ze wsparcia m.in. na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Gospodarstwo ma też instalację fotowoltaiczną. Szef rządu zaapelował do Polaków, by ocieplali domy jeszcze przed obecnym sezonem i korzystali z przygotowanych w tym celu programów. Przypomniał, że kolejna odsłona programu "Czyste powietrze" pozwoli na prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.

Przeznaczamy kolejne miliardy złotych na program ocieplania naszych domów, ocieplania budynków, pomieszczeń - po to, żeby zmniejszyć rachunki. Kolejne dziesiątki tysięcy domów będą mogły skorzystać z tego programu - powiedział szef rządu.

Apel premiera

Wszystkie te programy są do państwa dyspozycji; upraszczamy je po to, żeby trochę łagodniej można było przejść ten trudny sezon, który jest przed nami - powiedział Morawiecki. Przekonywał, iż ocieplenie domu i podniesienie jego efektywności energetycznej oznacza rachunki za ciepło mniejsze nawet o 50-70 proc., co jest szczególnie ważne w obliczu obecnej sytuacji na rynku energii.

Przypomniał, że kolejna odsłona programu "Czyste powietrze" pozwala na prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych - obecnie można zaliczkować inwestycję przed jej fizycznym wykonaniem w wysokości do 50 proc. całej dotacji, zaś pozostała część dofinansowania ma być wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu. Dotacje mogą sięgnąć do 90 proc. kosztów przedsięwzięcia, nawet do 79 tys. zł.

Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego. Postarajcie się ocieplić domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym - zaapelował szef rządu. Ocenił, że ocieplenie budynku, instalacja pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych generuje oszczędności, które są bardzo zauważalne w budżecie domowym.

Skasowany wpis

Wpis ze słowami szefa rządu znalazł się na profilu kancelarii premiera na Twitterze.

"Premier @MorawieckiM w #Boronów: Drodzy rodacy postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym. #CzystePowietrze" - mogli przeczytać internauci.

Potem jednak post został usunięty z konta. Zamiast tego na profilu kancelarii premiera można przeczytać: "Premier @MorawieckiM w #Boronów: Zachęcam wszystkich do skorzystania z tych programów ocieplania budynków i instalacji, które obniżą koszt rachunków za ciepło i energię elektryczną nawet o 70%".

Znikający wpis nie umknął uwadze użytkowników Twittera. "Ponieważ tweet został chyba usunięty przez @PremierRP powtórzę: inflacja zjadła dużą część dotacji #CzystePowietrze (dziś za te same pieniądze ocieplimy dwa razy mniejszą powierzchnię ścian niż 2 lata temu). Reakcji rządu brak. Czyste Powietrze "plus" to kpina z ludzi" - tak rady premiera skomentował Andrzej Gula, aktywista z Polskiego Alarmu Smogowego, prezes Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy.