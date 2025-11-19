Wzmocnienie gospodarki i poprawa kondycji młodzieży - takie są oficjalne powody wprowadzenia pierwszych w historii ferii zimowych dla uczniów w chińskiej prefekturze Altay. Z wolnego w grudniu będzie się cieszyło 70 tys. osób. W czasie ferii uczniowie za darmo będą mogli korzystać ze stoków i komunikacji miejskiej – zaznacza Reuters.

Turyści w ośrodku narciarskim Sinciang / Hu Huhu/Xinhua News/East News / East News

W chińskiej prefekturze Altay po raz pierwszy wprowadzono ferie zimowe dla uczniów, by wzmocnić gospodarkę i poprawić kondycję młodzieży.

W czasie ferii uczniowie będą mogli bezpłatnie korzystać ze stoków narciarskich i komunikacji miejskiej.

Lokalne muzea, biblioteki i instytucje kulturalne przygotują specjalne wydarzenia związane z zimą.

Ferie są elementem strategii rozwoju zimowej turystyki i gospodarki, w którą Chiny planują zainwestować do 2030 roku około 1,5 biliona juanów.

Sinciang, w tym Altay, jest jednym z kluczowych regionów objętych tą polityką.

W sezonie 2023/2024 Altay odwiedziło 4,89 mln turystów, a przychody z turystyki wyniosły 5,1 mld juanów, co stanowiło połowę wzrostu w całym Sinciangu.

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Dziewięć dni wolnego

Władze prefektury znajdującej się w autonomicznym regionie Sinciang znanej z ośrodków narciarskich, we wtorek oficjalnie ogłosiły wprowadzenie zimowych ferii. Uczniowie podstawówek i gimnazjów otrzymają dziewięć dni wolnego w ramach przedłużone przerwy zaczynającej się pod koniec listopada i kończącej 5 grudnia - informuje Reuters.

Celem tego kroku jest "pełne wykorzystanie unikalnych zasobów zimowych regionu, umożliwienie uczniom kontaktu z naturą, doświadczeń kulturalnych i poprawa sprawności fizycznej podczas wolnego" - poinformowano.

Stoki za darmo

Uwagę zwraca fakt, że władze zdecydowały się na bezpłatne udostępnienie stoków narciarskich uczniom. Darmowa będzie też komunikacja miejska. Muzea, biblioteki i inne obiekty kulturalne mają przygotować imprezy związane z zimą.

Reuters zwraca uwagę, że ferie to kolejny krok związany z próbami rozwijania zimowej gospodarki turystycznej. Kraj ten zamierza zainwestować w ośrodki zimowe, sport, turystykę i produkcję sprzętu ok. 1,5 biliona juanów (211 miliardów dolarów) do 2030 roku.

Sinciang jest jednym z kluczowych regionów, które mają skorzystać na tej polityce. Inwestycje mają się też pojawić w innych północnych w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej, Heilongjiang czy Pekinie.

Państwowa agencja Xinhua wskazuje, że prefektura Altay zaczęła się dynamicznie rozwijać wraz ze wzrostem zainteresowania sportami zimowymi po igrzyskach w Pekinie w 2022 roku.

W sezonie zimowym 2023/2024 Ałtaj odwiedziło około 4,89 miliona turystów, a dochody z turystyki wyniosły łącznie 5,1 miliarda juanów (około 719,8 miliona dolarów amerykańskich). To właśnie ten region odpowiadał za blisko połowę wzrostu liczby turystów i przychodów turystycznych w całym Sinciangu.