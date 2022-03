Fuzja na polskim rynku energetycznym. Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen - podały w środę spółki. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu.

Prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek / Albert Zawada / PAP

Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką - poinformowały spółki.

Dodano, że na realizację środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

"Obecnie GSP pełni funkcję operatora systemu magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, które są własnością PGNiG" - podano.

Warunek przejęcia PGNiG przez PKN Orlen

Warunkiem zgody Prezesa UOKiK na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen jest zawarcie co najmniej 10-letniej umowy, powierzającej spółce Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu funkcję Operatora Systemu Magazynowania Gazu (OSMG) - wynika z komunikatów spółek.

Wyznaczony przez Prezesa UOKiK środek zaradczy dla przejęcia zobowiązuje do zbycia na rzecz niezależnego inwestora kontroli nad spółką Gas Storage Poland oraz zawarcia przez połączony podmiot co najmniej 10-letniej umowy powierzającej Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych (OSMG) - podały PGNiG i PKN Orlen.

Obecnie magazyny gazu są własnością PGNiG, a operatorem tych magazynów jest spółka Gas Storage Poland, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG.

Obajtek: To gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

Zgoda UOKiK na połączenie PKN Orlen z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"To już kolejny, po wyborze przez PKN Orlen partnerów do realizacji środków zaradczych w procesie przejęcia Grupy Lotos, kamień milowy osiągnięty w procesie budowy koncernu multienergetycznego. W efekcie powstanie silny, zintegrowany podmiot, ze zdywersyfikowanymi obszarami działalności, wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne Polski" - podał w komunikacie płocki koncern.



W komunikacie zaznaczono, że połączenie PKN Orlen z PGNIG i Grupą Lotos, a wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 80 miliardów zł, obsługującego ponad 100 mln klientów w Europie Środkowej.