‘W Zachodniopomorskiem jest 150 osób, które ukończyło 100 lat i pobiera comiesięczne świadczenie honorowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” – poinformował regionalny rzecznik ZUS woj. zachodniopomorskiego Karol Jagielski.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szczeciński oddział ZUS wypłaca 104 świadczenia honorowe, koszalińska placówka przekazuje ich 46. Beneficjentami są głównie kobiety. Do nich trafia 135 świadczeń na 150 wypłacanych w województwie. Najstarszy beneficjent ma 110 lat.

Świadczenie honorowe to specjalny dodatek, który jest wypłacany bez względu na to, czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie.

Wysokość dodatkowej honorowej emerytury jest różna. Zależy od tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat. Kwota bazowa, która jest podstawą wyliczenia emerytury honorowej, stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

Dla osób, które setne urodziny obchodziły po 29 lutego br. świadczenie honorowe wynosi 6246,13 zł.

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają wniosku o to świadczenie. Gdy skończą sto lat przyznawane jest ono z urzędu przez prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Dotyczy to najczęściej kobiet, które zrezygnowały z pracy, by zająć się dziećmi. Wniosek o świadczenie honorowe można dostarczyć do najbliższej placówki ZUS - przekazał Jagielski.