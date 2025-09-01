Przez cały wrzesień na stacjach Orlenu trwa powakacyjna promocja dla kierowców korzystających z aplikacji VITAY. Jakie zasady obowiązują w nowej promocji? Sprawdzamy dla Was szczegóły!

Orlen kusi kierowców. We wrześniu zatankujemy taniej / Shutterstock

Wrzesień pod znakiem rabatów - ile można zaoszczędzić?

Orlen ogłosił, że od 1 do 30 września wszyscy użytkownicy aplikacji VITAY otrzymają dostęp do specjalnego kuponu rabatowego, z którego można korzystać wielokrotnie. Warunek? Kupon należy aktywować przed każdą płatnością za tankowanie i zakupy na stacji. Wysokość rabatu zależy od ilości zatankowanego paliwa:

10 zł przysługuje przy tankowaniu od 30 do 39,99 litrów,

15 zł - od 40 do 49,99 litrów,

20 zł - powyżej 50 litrów.

Warto dodać, że rabaty naliczane są nie tylko za paliwo - by skorzystać ze zniżki, trzeba także dokonać zakupu dowolnego produktu z oferty pozapaliwowej Orlenu. Wyjątek stanowią alkohol, wyroby tytoniowe oraz produkty lecznicze.

Jak aktywować rabat? Szybko i wygodnie przez aplikację

Aby skorzystać z promocji, niezbędna jest aplikacja Orlen VITAY i aktywacja kuponu rabatowego przed każdą transakcją. Kupon jest wielokrotnego użytku - to oznacza, że przez cały wrzesień można z niego korzystać bez ograniczeń ilościowych. To wygodne rozwiązanie dla osób, które tankują często lub robią regularnie zakupy na stacjach Orlenu.