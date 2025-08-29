Mohammed (w różnych wariantach pisowni) jest najczęściej występującym imieniem wśród odbiorców zasiłku socjalnego w Niemczech. Chodzi o zasiłek, który przysługuje nie tylko bezrobotnym, ale także osobom z niskimi dochodami oraz ich rodzinom.

Mohammed (w różnych wariantach pisowni) jest najczęściej występującym imieniem wśród odbiorców zasiłku socjalnego w Niemczech (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kilka tygodni temu zapytanie do Bundestagu wywołało sensację. AfD chciała od rządu federalnego dowiedzieć się, które imiona najczęściej występują wśród odbiorców zasiłku socjalnego (Bürgergeld - red.). Według odpowiedzi rządu najczęściej nazywali się oni Michael. Następnie pojawiały się imiona Andreas, Thomas i Daniel.

Okazało się jednak, że był pewien haczyk: w oficjalnej liście imiona pisane różnie były liczone osobno. Na przykład formy Thomas i Tomas były liczone oddzielnie, podobnie jak Mohammed i Mohamed. W efekcie te imiona pojawiały się wielokrotnie, ale każde z nich było dalej w rankingu.

Mohammed jest wzorcowym przykładem tego zniekształcenia, ponieważ to często występujące imię ma wiele wariantów pisowni w różnych językach.

Dlatego poseł AfD René Springer poprosił rząd federalny o uzupełniające dane dotyczące imion i o zsumowanie wariantów pisowni. To wyraźnie zmieniło kolejność - pisze "Bild".

Na pierwszym miejscu jest teraz Mohammed w 19 wariantach i odmianach (m.in. Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou, Mhammed) - łącznie prawie 40 000 wpisów. Wcześniej imię w pisowni "Mohammad" zajmowało 11. miejsce, "Mohamad" 21. W pisowni "Mohammed" imię nie było nawet w pierwszej 50.

Na drugim miejscu jest Michael (wraz z Michel, Mischa, Maik), za nim na trzecim miejscu Ahmad (w 13 wariantach, m.in. Achmet, Amed).

Według Federalnej Agencji Pracy pod koniec 2024 roku Bürgergeld pobierało w Niemczech łącznie 5,42 miliona osób. Wśród nich było 2,82 miliona Niemców (52 proc.) oraz 2,60 miliona cudzoziemców (48 proc.).

Co to jest "Bürgergeld"

"Bürgergeld" oznacza "zasiłek obywatelski" lub "dochód obywatelski". Jest to niemieckie świadczenie socjalne, zapewniające podstawowe środki do życia osobom zdolnym do pracy, ale które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać z własnych dochodów i majątku.