"Tak instalacja zapewni nam pogłębienie przerobu ropy. Spowoduje dla nas większą opłacalność produkcyjną" - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas wmurowania w Płocku kamienia węgielnego pod budowę instalacji visbreakingu.

Według płockiego koncernu, instalacja visbreakingu, której budowa kosztować będzie ok. 1 mld zł, powstanie do końca 2022 r. Dzięki niej spółka zwiększy uzysk benzyny i oleju napędowego z przerobu ropy naftowej.



Inwestycje to jest coś, co jest dzisiaj kołem zamachowym polskiej gospodarki - powiedział wicepremier Jacek Sasin. Dzisiaj stawiamy na inwestycje, bo inwestycje pozwolą nam bardzo szybko wyjść z kryzysu, pozwolą nam się szybko rozwijać - podkreślił. W tym kontekście wspomniał o inwestycjach związanych z rozbudową infrastruktury, jak drogi, trasy kolejowe czy planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.



Jak zaznaczył Jacek Sasin, "spółki Skarbu Państwa to te podmioty, które powinny inwestować, powinny dawać przykład innym firmom, jak w tych czasach stawiać na inwestycje i jak z tych inwestycji tworzyć dobrą perspektywę przyszłości dla siebie i dla całej polskiej gospodarki".

Szara strefa w gospodarce

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zaznaczył, że walka np. z szarą strefą w segmencie paliwowym przynosi korzyści budżetowi państwa, samej spółce, ale także jej klientom. Stabilizujemy bardziej ceny na naszych stacjach. W przeciągu czterech lat te ceny są stabilne. One mają wahania, ropa ma wahania, ale te ceny nie odchodzą od 4 zł do 6 zł, jak to było poprzednio - mówił szef koncernu.



Odnosząc się do okresu przed 2015 r. Daniel Obajtek zaznaczył, że "w momencie, kiedy koncern nie zarabiał, miał problemy, musiał pracować zdecydowanie na większych marżach, co tak naprawdę odbijało się bardzo niekorzystnie na cenach w detalu na naszych stacjach". Teraz nie ma tego problemu - dodał.



Ustawy przeciwdziałające nadużyciom, które ogłoszono w ostatnich latach, w tym tzw. pakiet paliwowy, "pomogły ożywić gospodarkę", także takie firmy jak PKN Orlen. Prezes spółki porównał niektóre dane z działalności płockiego koncernu, jak np.: sprzedaż oleju napędowego w 2015 r. - 12 mln ton, a w 2019 r. - 17,5 mln ton; przychody w 2015 r. - 88 mld zł, a w 2019 r. - 111 mld zł. Jeżeli mówimy o zysku: osiem lat rządów PO i zysk 2,9 mld zł, cztery lata PiS - zysk 23 mld zł - wyliczał prezes PKN Orlen.