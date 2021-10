Nowy tydzień znów minie zapewne pod znakiem informacji i dyskusji o inflacji i działaniach podejmowanych przez NBP. Zobaczymy jak rosną wynagrodzenia Polaków i czy Węgrzy podniosą znów stopy procentowe. W największym polskim banku zaczną rządzić nowi ludzie, a z USA mogą nadejść dobre wieści dla amatorów spekulacji kryptowalutami.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nowym tygodniu w gospodarce na pierwszym planie pozostanie inflacja. Z ostatnich danych wynika, że paliwa są już droższe niż rok temu o prawie 20 procent. Ceny znów skoczyły o prawie 10 groszy na litrze w tydzień. Mówi się już o pylonach grozy przed stacjami i nie widać szans na spadki. W piątek rano baryłka ropy w Londynie przez chwilę kosztowała powyżej 85 dolarów i to oznacza przebicie kolejnej bariery. Jeśli spełnią się przewidywania jednego z wielkich amerykańskich banków oraz Władimira Putina o stu dolarach za baryłkę, należy się szykować nawet na siódemki na pylonach.

Ceny gazu i węgla nadal są bardzo wysokie. W mijającym tygodniu jednak ceny najpierw spadły, a potem znów ruszyły w górę, ale już nie tak szybko. Zobaczymy jaki kierunek obiorą w najbliższym tygodniu.

Rząd potwierdził już, że będzie rekompensował uboższym wzrost rachunków za prąd. Pomoc ma objąć nawet co piątego odbiorcę i będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, w których dochód na głowę nie przekracza ok. 1500 złotych miesięcznie. Nowe przepisy mają też zakazywać odcinania energii niepłacącym rachunków w okresie od listopada do kwietnia.

W prognozach tempa inflacji na nadchodzące miesiące też pojawia się siódemka. Taki scenariusz trzeba uznać za wielce prawdopodobny, o czym świadczą dane z krajów naszego regionu z ostatnich dni, w tym z Rumunii, gdzie tak jak w Polsce, inflacja zmierza ku 6 proc. Dowiemy się również, od GUS-u, w jakim tempie rosną wynagrodzenia. Ostatnie dane wskazywały, że pensje wciąż rosną sporo szybciej od inflacji, ale tempo tego wzrostu nieco wyhamowało.

Jeśli okaże się, że drożyzna skłoniła większą część pracowników do skutecznego ubiegania się o podwyżkę, wrócą przestrogi przed pojawieniem się spirali cenowo-płacowej, która napędziłaby jeszcze mocniej inflację. Przy okazji zapewne wróci dyskusja o tym, czy stopy procentowe powinny znów zostać podniesione. Po podwyżce z zeszłego tygodnia banki będą oferować klientom nowe warunki kredytowe, z wyższymi ratami i mniejszą zdolnością kredytową.

Po czystce w zarządzie PKO BP pod koniec tygodnia obowiązki nowej szefowej banku ma objąć Iwona Duda , która dotychczas kierowała Alior Bankiem. Według prasy, Iwona Duda kojarzona jest ze środowiskiem Radia Maryja i SKOK-ów, a zmiana w największym polskim banku oznacza "odbicie go" przez środowisko wspierane przez Jacka Sasina z rąk ludzi Mateusza Morawieckiego.

W nowym tygodniu Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd najpewniej zgodzi się na pierwszy fundusz inwestujący w kontrakty terminowe na Bitcoina. Jeśli tak się stanie, wzrośnie wiarygodność kryptowalut, a w ślad za tym zapewne również ich cena.