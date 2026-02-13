W nocy z 28 na 29 marca 2026 roku w Polsce ponownie przestawimy zegarki. O godzinie 2:00 przesuniemy wskazówki na 3:00, przejdziemy tym samym z czasu zimowego na letni. Choć od lat trwają dyskusje o zniesieniu tej praktyki, wciąż obowiązują dotychczasowe zasady. Co dalej w sprawie rezygnacji ze zmiany czasu?

Kiedy nastąpi zmiana czasu na letni w 2026 roku? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kiedy w 2026 roku nastąpi zmiana czasu na letni?

O której godzinie należy przestawić zegarek?

Co dalej ws. zniesienia zmiany czasu?

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 roku przypada w nocy z soboty na niedzielę - z 28 na 29 marca. O godz. 2:00 należy przesunąć zegarki o godzinę do przodu, czyli na 3:00.

Oznacza to, że tej nocy śpimy o godzinę krócej, ale popołudniami będzie dłużej jasno.

Skąd wzięła się zmiana czasu?

Zmiana czasu została wprowadzona w wielu krajach Europy głównie w celu oszczędzania energii. Przesuwanie wskazówek zegara miało pozwolić na lepsze wykorzystanie światła dziennego, a także ograniczenie zużycia prądu.

Z czasem jednak pojawiły się głosy krytyki. Coraz więcej badań wskazuje, że korzyści energetyczne są znikome, a zmiana czasu negatywnie wpływa na samopoczucie ludzi.

Czy to ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Od kilku lat w Unii Europejskiej toczą się rozmowy na temat zniesienia zmiany czasu. W 2018 roku UE przeprowadziła konsultacje publiczne, w których większość osób opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu.

Mimo szerokiej debaty i poparcia ze strony części społeczeństwa ostateczne decyzje zostały odłożone. Na razie nie ma pewności, kiedy zmiana czasu zostanie zniesiona.

Decyzje dotyczące ewentualnej rezygnacji z tej praktyki mogą zapaść w kolejnych latach, jednak wymaga to porozumienia na szczeblu unijnym i krajowym.

Do tego czasu warto pamiętać o nadchodzącej zmianie i odpowiednio się do niej przygotować.