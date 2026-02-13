Już za kilka dni wejdą w życie przepisy dotyczące nowych znaków drogowych i tablic informacyjnych. Zmiany, które zaczną obowiązywać 19 lutego 2026 roku, mają na celu poprawę bezpieczeństwa i przejrzystości przepisów. Sprawdź, na co powinni zwrócić uwagę kierowcy i jakie nowości czekają na użytkowników dróg.

Nowe znaki drogowe zaczną obowiązywać od 19 lutego 2026 roku.

Stare znaki pozostaną ważne przez maksymalnie 10 lat.

Od 19 lutego 2026 roku kierowców w Polsce czekają istotne zmiany w oznakowaniu dróg. Nowe rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza kilka nowych znaków oraz aktualizuje istniejące przepisy dotyczące sygnałów drogowych. Zmiany te mają na celu uporządkowanie i ujednolicenie zasad oznakowania, a także zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Nowe znaki dla elektromobilności

Jedną z najważniejszych nowości jest aktualizacja definicji znaków D-23b i D-23c, które informują o stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Od teraz znaki te będą obejmowały także stacje ładowania samochodów hybrydowych, co jest odpowiedzią na rosnącą popularność pojazdów z napędem alternatywnym w Polsce.

Dzięki temu kierowcy hybryd i aut elektrycznych będą mogli łatwiej odnaleźć odpowiednie punkty ładowania podczas podróży.

Znak F-23 - pas wielofunkcyjny

Całkowitą nowością w polskim systemie oznakowania jest wprowadzenie znaku F-23, który wyznacza tzw. pas wielofunkcyjny. Tego typu pasy już pojawiały się na niektórych drogach, jednak dotychczas nie były one oficjalnie oznaczone.

Pas wielofunkcyjny będzie wyznaczany wyłącznie w terenie zabudowanym i ma służyć pojazdom skręcającym z drogi głównej lub wjeżdżającym na nią z drogi podporządkowanej, posesji czy parkingu. Warto pamiętać, że na odcinku z wyznaczonym pasem wielofunkcyjnym obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania.

Znak F-24 - zły kierunek

Kolejną nowością jest legalizacja znaku F-24 "zły kierunek". Tablice te, stosowane już przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, mają za zadanie zapobiegać wjazdom pod prąd na drogi ekspresowe i autostrady.

Od teraz ich stosowanie będzie ściśle uregulowane przepisami, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na najważniejszych trasach w kraju.

Nowe tablice na autostradach i drogach ekspresowych

Zmiany obejmują także nowe definicje drogowskazów stosowanych na autostradach i drogach ekspresowych. Dzięki temu kierowcy będą mogli szybciej i łatwiej odnaleźć właściwą trasę, a oznakowanie stanie się bardziej czytelne i intuicyjne.

Co ze starymi znakami?

Co stanie się ze znakami, które już stoją przy drogach, a nie są ujęte w nowym rozporządzeniu? Ustawodawca przewidział okres przejściowy - dotychczasowe znaki zachowają swoją ważność, jednak będą musiały zostać wymienione w ciągu maksymalnie 10 lat. Dzięki temu nie powstanie luka prawna, a kierowcy nie zostaną zaskoczeni nagłą zmianą oznakowania.