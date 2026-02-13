Problem pojawił się, gdy firma Nowrocky wykorzystała te zdjęcia w swoich materiałach promocyjnych. W mediach społecznościowych i na stronie internetowej pojawiły się fotografie z prezydentem i olimpijczykami.

Reguła 40 - co to takiego?

Kluczowym elementem całej sprawy jest tzw. Reguła nr 40 Karty Olimpijskiej. Zgodnie z jej zapisami, żaden uczestnik igrzysk - sportowiec, działacz czy członek ekipy - nie może wykorzystywać swojego wizerunku, nazwiska czy wyników sportowych w celach reklamowych podczas trwania igrzysk, poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Reguła ta ma na celu ochronę interesów komercyjnych MKOl i sponsorów igrzysk. Jej złamanie może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami - od usunięcia sportowca z igrzysk, po odebranie zdobytych medali.

Kto jest zagrożony?

Na zdjęciach wykorzystanych przez firmę Nowrocky widoczni są m.in. reprezentanci Polski w łyżwiarstwie szybkim, figurowym oraz short tracku, a także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i szef misji olimpijskiej. To właśnie sportowcy, którzy posiadają akredytację olimpijską, są objęci restrykcjami Reguły 40.

Reguła nr 40 dotyczy wyłącznie uczestników igrzysk, czyli tych, którzy mają akredytację olimpijską. Nie dotyczy gości, a pan prezydent RP miał akredytację gościa. W związku z tym omawiana reguła go nie dotyczy. Jeżeli firma Nowrocky wykorzystała jednak zdjęcia prezydenta z olimpijczykami, to reguła ta ma zastosowanie i wszystkich olimpijczyków z tego zdjęcia można z igrzysk usunąć - zaznaczył w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze sport.pl Tomasz Redwan, który w latach 1991-93 był dyrektorem marketingu i promocji w PKOl.

Przykłady z przeszłości - Małysz, Phelps

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy sportowcy znaleźli się w podobnej sytuacji. W 2002 roku Adam Małysz był zagrożony usunięciem z igrzysk w Salt Lake City po emisji reklamy z jego udziałem podczas tzw. "ciszy olimpijskiej". W 2012 roku Michael Phelps mógł stracić medale za zdjęcie z torbą Louis Vuitton.

Czy polscy sportowcy ucierpią na zdjęciu z prezydentem? To pozostaje w gestii MKOl - wyjaśnił Redwan w rozmowie ze sport.pl. Dodał, że nie ma znaczenia, czy sportowcy czerpali z tego korzyści. Według niego kluczowe jest to, że zdjęcia ukazały się na stronie firmy, która handluje swoimi produktami, a fotografie miały na celu ich promocję i zwiększenie sprzedaży.

Czy polskim sportowcom grożą konsekwencje?

Obecnie wszystko zależy od tego, czy sprawa zostanie oficjalnie zgłoszona do MKOl. Jak podkreśla Redwan, nie wystarczy medialny szum czy nieoficjalne sygnały - konieczne jest formalne zawiadomienie. Dopiero wtedy Komitet jest zobowiązany do podjęcia działań i rozpatrzenia sprawy.

Zdjęcia zostały już usunięte przez firmę Nowrocky, jednak w internecie nadal można znaleźć ich kopie.