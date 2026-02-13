Niepozorne zdjęcie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i polskich olimpijczyków podczas igrzysk w Mediolanie może mieć poważne konsekwencje dla reprezentantów Polski. Wszystko przez złamanie słynnej Reguły nr 40 Karty Olimpijskiej, która chroni prawa komercyjne Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - ustaliła Agnieszka Niedziałek ze sport.pl. Czy polskim sportowcom grozi usunięcie z igrzysk lub odebranie medali?
- Zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego z polskimi olimpijczykami zostało wykorzystane przez firmę Nowrocky.
- Wykorzystanie wizerunku olimpijczyków w celach reklamowych podczas igrzysk narusza Regułę 40 Karty Olimpijskiej.
- Za złamanie tej reguły sportowcom grozi nawet usunięcie z igrzysk lub odebranie medali.
W minioną sobotę w wiosce olimpijskiej w Mediolanie odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z grupą polskich olimpijczyków. Wydarzenie miało charakter oficjalny, a zdjęcia z tej wizyty zostały opublikowane przez Kancelarię Prezydenta RP. Na jednym z nich widać uśmiechnięte twarze sportowców i prezydenta, który dumnie prezentuje koszulkę i czapeczkę z logo firmy Nowrocky.