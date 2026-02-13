Niemiecki rząd jest zainteresowany kupnem polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun - tę informację potwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. "Powinniśmy być z tego dumni" - stwierdził polityk.

Piorun w użyciu w trakcie ćwiczeń / Wojciech Radwański/AFP / East News

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej, który jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów. Na swoim wyposażeniu Pioruna mają m.in. Norwegowie, Łotysze czy Ukraińcy.

O zainteresowanie ze strony Niemiec polskim zestawem przeciwlotniczym Tomczyk był pytany w piątek na konferencji prasowej w kancelarii premiera.

Potwierdzam - Niemcy zgłosiły wstępną chęć zakupu Pioruna i powinniśmy być z tego dumni, bo to pokazuje, jak innowacje w polskim przemyśle obronnym wpływają na postrzeganie nas na świecie i na interesy naszego kraju z tego punktu widzenia - powiedział Tomczyk. Zaznaczył, że informację tę może potwierdzić na razie w sposób nieoficjalny, gdyż sprawa "wymaga dopięcia".

Często słyszymy ze strony polityków PiS, że ktoś chce na nas zarobić. Wyjdźmy z tego lasu. To my, jako Polacy, jako polskie państwo, zarabiajmy na innych krajach. Takim przykładem jest właśnie system przeciwlotniczy Piorun - dodał Tomczyk.

Wkrótce więcej informacji.