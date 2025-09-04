Nasze prognozy wskazują, że w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć - poinformował w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński powiedział także, że bank centralny zgromadził 515,3 ton złota, a jego wartość to 204 mld zł.

Prezes NBP Adam Glapiński / Radek Pietruszka / PAP

Prezes NBP: Ilość zgromadzonego złota przez bank będzie rosła

Ilość zgromadzonego przez Narodowy Bank Polski złota na 3 września tego roku to 515,3 ton - poinformował w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że zaproponuje zarządowi zwiększenie rezerw tego kruszcu z obecnych 20 do 30 proc.

Glapiński dodał, że aktualna wycena polskich zapasów złota, "to jest 3490 dol. za uncję, a więc wartość złota w rezerwach NBP to 57 mld 823 mln dol. w przeliczaniu jest to 204 mld zł ponad". Takie zasoby złota zgromadziliśmy - podkreślił Glapiński.

Dodał, że NBP zaczął kupować złoto z dużym wyprzedzeniem niż inne banki centralne.

W tym tygodniu przyszła informacja, że złoto w zasobach banków centralnych stało się drugim aktywem po dolarze (...). To jest to, co przewidzieliśmy w NBP kilka lat temu - zaznaczył.

Stwierdził też, że według jego prognoz w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć oraz że "nie ma mowy o podwyżkach stóp procentowych". W żadnym wypadku - zapewnił.



