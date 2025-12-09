"Apelujemy o nieskalkulowanie działań (…) w tym o poszanowanie roli organu kolegialnego, jakim jest Prezes NBP" - tak zaczyna się komunikat Rady Polityki Pieniężnej opublikowany dziś, czyli 9 grudnia na stronie Narodowego Banku Polskiego. Co ciekawe, data dokumentu to 3 grudnia. Media podały, że trzech członków zarządu NBP chce zmian w regulaminie banku, które ograniczają władzę Adama Glapińskiego.

Rada Polityki Pieniężnej opublikowała apel o poszanowanie dotychczasowych relacji między organami NBP i rolą Prezesa NBP.

RPP wyraża zaniepokojenie próbami wywierania presji na jej członków, m.in. poprzez publiczne wypowiedzi.

Pod apelem podpisali się przewodniczący Adam Glapiński oraz sześcioro członków RPP; trzech członków nie złożyło podpisu.

Komunikat został opublikowany 9 grudnia, choć widnieje na nim data 3 grudnia.

Trzech członków zarządu NBP zgłosiło projekt uchwały zwiększającej uprawnienia zarządu i ograniczającej władzę prezesa Glapińskiego.

Projekt zakłada, że o nagrodach i premiach dla prezesa i jego zastępców decydowałby zarząd.

"Tworzenie niepotrzebnych zakłóceń"

"Apelujemy o nieskalkulowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu kolegialnego, jakim jest Prezes NBP. Tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach, będzie każdorazowo osłabiać banku centralnego w NBP" - napisano w piśmie opublikowanym dziś na stronie Narodowego Banku Polskiego.

"W obecnej sytuacji konieczne jest, aby nieprawidłowości w działaniu Zarządu NBP były wyjaśniane w sposób rzetelny, otwarty i niebudzący wątpliwości, przy zachowaniu niezależności konstytucyjnych organów banku centralnego oraz przez NBP" - dodano w komunikacie.

"Równocześnie Rada Polityki Pieniężnej wyraża zaniepokojenie próbami wywierania presji na członków Rady, w tym poprzez publiczne wypowiedzi, które mogą być odczytywane jako próba wpływania na niezależność organów banku centralnego" - podkreślono.

Kto podpisał się pod pismem RPP?

Pod pismem podpisali się: przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński oraz sześcioro innych członków RPP: Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Stanisław Janczyk, Cezary Kochalski, Gabriela Masłowska i Henryk Jan Wnorowski. Rada liczy dziesięcioro członków. Pod pismem nie ma podpisów Joanny Tyrowicz, Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka.

Komunikat został opublikowany dziś, czyli 9 grudnia. Widnieje na nim jednak data 3 grudnia.

Projekt uchwały autorstwa trzech członków zarządu NBP

W poniedziałek portal money.pl poinformował, że trzech członków zarządu NBP - Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura - wystąpiło na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej pakiet zmian w regulaminie banku centralnego. Jego celem jest m.in. zwiększenie uprawnień zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzającym zmiany organizacyjne w banku.

"Projekt uchwały proponuje szereg zmian w regulaminie NBP, które de facto ograniczają władzę Adama Glapińskiego oraz części jego najbliższych współpracowników" - przekazał portal. "Propozycja w uchwale zakłada, że o nagrodach i premiach dla prezesa i jego dwójki głównych zastępców decydowałby każdorazowo zarząd banku" - dodał.

Według money.pl, wnioskodawcy chcieli, by zarząd rozstrzygnął sprawę w ciągu trzech dni, ale "prezes Adam Glapiński wyznaczył posiedzenie dopiero na 20 stycznia 2026 r.".

Portal przekazał ponadto, że propozycje części członków zarządu banku spotkała się z reakcją prezesa Adama Glapińskiego, czego efektem było przyjęcie 3 grudnia stanowiska RPP.