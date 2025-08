Osobiste Konto Inwestycyjne - to nowy pomysł Ministerstwa Finansów, który ma zachęcić Polaków do oszczędzania i inwestowania. Założenia programu ogłosił na konferencji prasowej minister Andrzej Domański.

Minister Finansów ogłosił wprowadzenie Osobistego Konta Inwestycyjnego / Tomasz Gzell / PAP

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział wprowadzenie Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI).

Na OKI będzie można inwestować do 100 tys. zł bez podatku od zysków kapitałowych.

Na konto będzie można wpłacać m.in. akcje, obligacje, fundusze ETF i inne instrumenty dopuszczone do obrotu.

Powyżej 100 tys. zł naliczany będzie niski, stabilny podatek od nadwyżki (poniżej 1 proc.).

Proponujemy Osobiste Konto Inwestycyjne 100 tys. zł bez podatku. Konto, które zapewni polskim gospodarstwom domowym możliwość efektywnego oszczędzania, efektywnego inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy złotych - zapowiedział Domański.

Dodał, że do konta inwestycyjnego będą mogły trafić środki, takie jak akcje czy obligacje oraz inne instrumenty dopuszczone do obrotu, np. fundusze ETF. Z kolei udział lokat oraz obligacji oszczędnościowych wchodzących w skład części oszczędnościowej konta będzie mógł wynieść do 25 tys. zł.

Minister podkreślił, że powyżej kwoty 100 tys. zł naliczany będzie "niski, stabilny podatek od tych nadmiarowych, wyższych aktywów w wysokości poniżej 1 proc.".

W przypadku inwestycji sięgającej 50 tys. zł i przy stopie zwrotu na poziomie 5 proc. obecnie podatek od zysków kapitałowych wyniósłby 475 zł. W przypadku skorzystania z konta OKI ten podatek wyniesie zero, natomiast w przypadku zwrotu z inwestycji sięgającego 10 proc. ta korzyść przy tej samej zainwestowanej kwocie jest jeszcze większa, bo w przypadku obecnych rozwiązań podatek wyniósłby 950 zł, w przypadku skorzystania z konta OKI podatek wyniesie zero - wyjaśnił Domański.

Likwidacja "podatku Belki" w 100 konkretach

Przypomnijmy, że w ramach 100 konkretów Koalicja Obywatelska zobowiązała się do zaproponowania zniesienia "podatku Belki". Czytamy o tym w punkcie numer 37. "Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku). Ministerstwo Finansów prowadzi prace analityczne dotyczące różnych koncepcji w zakresie wprowadzenia ulg lub kwoty wolnej od podatku z kapitałów pieniężnych. Przygotowywany jest projekt ustawy zmieniającej zasady naliczania podatku od dochodów z lokat i inwestycji" - głosi punkt.