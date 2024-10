​Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższych dniach ruszy budowa Tarczy Wschód, czyli systemu umocnień na wschodniej granicy Polski. Szef resortu obrony poinformował również o przygotowaniu projektu ustawy w sprawie wprowadzenia Karty Rodziny Wojskowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / East News

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który uczestniczył w piątek w Warszawie w uroczystościach związanych z 106. rocznicą powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dziękował wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym za ich pracę. Dziękuję za wyzwania, które wspólnie podjęliśmy, a w ciągu tych 10 miesiącach ich nie brakowało - zauważył.

Szef MON wymienił w tym kontekście walkę z powodzią, zabezpieczenie wschodniej granicy oraz budowę Tarczy Wschód. Polacy muszą mieć poczucie na co dzień, że wojsko jest z nimi, tego bardzo potrzebują i za to są wdzięczni. Dziękują za obronę granicy i ja za to dziękuję - mówił.

Odnosząc się do Tarczy Wschód, czyli systemu umocnień na wschodniej granicy, szef resortu obrony zapowiedział, że już "w najbliższych dniach pierwsze fortyfikacje staną na wschodniej flance NATO". Tarcza Wschód nie jest już tylko planem, założeniem, uchwałą Rady Ministrów, ale po testach, które przeprowadziliśmy (...) mogę spokojnie powiedzieć: w najbliższych dniach rusza budowa Tarczy Wschód - poinformował.

Uchwałę w sprawie ustanowienia "Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód", na zrealizowanie którego w latach 2024-28 przewidziano 10 mld zł, Rada Ministrów przyjęła 10 czerwca na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku. Według komunikatu KPRM, "rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji".

Projekt Karty Rodziny Wojskowej

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości w Warszawie poinformował również o przygotowaniu projektu ustawy w sprawie wprowadzenia Karty Rodziny Wojskowej. Dodał, że projekt "w tym momencie" trafia z Ministerstwa Obrony Narodowej do Rady Ministrów.

Jak mówił, "w Wojsku Polskim służy cała rodzina, bo wyruszając na wiele tygodni na misję, pełniąc służbę na granicy, rozłąka, wszystko co nas dotyczy każdego dnia - wtedy to jest często cierpienie, tęsknota, trud najbliższych".

Według ministra obrony narodowej, rozwiązania zawarte w projekcie mają objąć rodziny wszystkich żołnierzy, którzy "służą dziś w armii: w zawodowym wojsku, jak i są ochotnikami". Jak mówił, Karta Rodziny Wojskowej będzie "dla tych, którzy służą w obronie terytorialnej i są w aktywnej rezerwie, dla wszystkich, którzy służyli w Wojsku Polskim i są weteranami, dla wszystkich tych, którzy mają związek z Siłami Zbrojnymi RP i dla pracowników cywilnych, resortu obrony narodowej i jednostek związanych z wojskiem".

Władysław Kosiniak-Kamysz / Paweł Supernak / PAP

Szef MON przekazał, że Karta Rodziny Wojskowej zapewni jej posiadaczom m.in. ulgi w instytucjach publicznych i prywatnych czy pierwszeństwo w rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT-u i aktywnej rezerwy. To jest wsparcie państwa dla przedsiębiorców i podziękowanie, ale liczę na to, że też pomożecie nam i dacie preferencyjne warunki ulgi w zakupach, w różnych produktach dla rodziny wojskowej. Wojsko po prostu na to zasługuje - zaapelował.

Wicepremier mówił również o trwających obecnie dyskusjach nt. organizacji armii i systemu dowodzenia. Chciałbym przed Sztabem Generalnym postawić bardzo ważne zadanie we współdziałaniu z ministerstwem (obrony narodowej): przeglądu systemu kierowania i dowodzenia (...), a także zaprogramowania i zaproponowania zmian, które w najbliższym czasie będziemy procedować w parlamencie i określenia, kiedy te zmiany mogą wejść w życie - zaznaczył.